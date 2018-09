Vanessa Goldschmidt will Miss Freimarkt werden

Weyhe/Bremen - Von Sigi Schritt. Vanessa Goldschmidt hat neue Pläne: Die 23-Jährige aus Erichshof, im Sommer von einer Jury der Miss Germany Organisation (MGO) zur Miss Bremen gekürt (wir berichteten), möchte nun einen weiteren Titel für sich verbuchen. Die Weyherin ist eine von insgesamt 16 jungen Frauen, die am aktuellen Miss-Freimarkt-Wettbewerb teilnehmen, und sie bittet Leser dieser Zeitung um Hilfe.

„Bis einschließlich 9. Oktober kann jeder auf einer Internet-Seite abstimmen und seine Wahl sogar am nächsten Tag wiederholen. Eine finale Entscheidung fällt aber vor Ort“, erklärt sie. „In das Freimarktzelt werden die drei Mädchen eingeladen, die die meisten Stimmen bekommen hatten.“ Die Kür ist für den Eröffnungstag (19. Oktober) vorgesehen.

Die Erichshoferin will Patricia Ehlers aus Sudweyhe folgen, die bereits sowohl den Miss-Freimarkt- als auch den Miss-Bremen-Wettbewerb für sich entschieden hatte. „Bei mir wäre nur die Reihenfolge umgekehrt“, so Goldschmidt. Obgleich Vanessa Goldschmidt im Juli im Radisson Blue Hotel der Hansestadt den Einzug ins Finale des Schönheitswettbewerbs Miss Deutschland verpasst hatte, habe sie seit dieser Zeit ihr Netzwerk in die Miss- und Modeszene ausdehnen können.

„Ich habe viele Kontakte bekommen, darunter sind Fotografen, Pressevertreter sowie Agentur-Mitarbeiter. Und ich hatte mehrere Shooting-Anfragen“, berichtet sie. Einige Termine konnte sie bereits absolvieren. „Das geht ja nur an meinen freien Tagen oder im Urlaub“, sagt Goldschmidt, die bis Mai noch eine Ausbildung zur Restaurantfachfrau in der Meierei in Bremen absolviert. „Jetzt bieten Fotografen Honorare an. Damit kann ich das Ausbildungsgehalt aufbessern“, sagt sie.

www.freimarkt.de/voting-gestartet-wer-soll-miss-freimarkt-werden