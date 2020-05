Mobile Ampel hat schon Fans

Weyhe - Von Sigi Schritt. Kleine Straße – große Umleitung: Seit Montag ist die Landesstraße Im Mühlengrunde (L334), die Kirchweyhe mit Sudweyhe verbindet, voll gesperrt. Die Folge: Der Verkehr ist in diesem Abschnitt zum Erliegen gekommen. Dieses Nadelöhr können derzeit nur Radfahrer und Fußgänger passieren. Der Autoverkehr wird – wie berichtet – großräumig umgeleitet. Infotafeln zum Beispiel im Jeebel geben Umleitungsempfehlungen. Mobile Ampeln sollen an bestimmten Knotenpunkten den Verkehr regulieren. So sind jetzt Anlagen zum Beispiel an Kreuzungen der Sudweyher Straße Ecke Lahauser Straße und Ecke Rieder Straße aufgestellt.

Zwischen Wassermühle Sudweyhe und der Tankstelle in Kirchweyhe, ja und sogar noch bis zum Trafo Jugendhaus, und in Nebenstraßen dominieren jetzt Rot und Weiß. Das sind die Farben der zahlreichen Absperrungen, die schon von Weitem signalisieren, dass der Bereich nicht mehr befahrbar ist. Die Tiefbauer haben bis gestern Mittag in die Landesstraße noch kein einziges Loch gebuddelt – sie warteten nämlich noch auf die große Fräse, die zuvor in Okel im Einsatz war. Diese Maschine soll den Asphaltbelag der Straße entfernen. Erst dann können Schächte gegraben werden, um das Erdreich zu erkunden. Das ist laut den Fachleuten deshalb notwendig, weil in der Straße zahlreiche Leitungen liegen und auch die Straße kreuzen – unter anderem befindet sich auch die Leitung des Stromversorgers Avacon im Erdreich. Es gilt, die Position dieser Leitungen und Rohre exakt zu bestimmen und diese dann für die Dauer der Kanalbauarbeiten abzustellen.

Dann soll es aber Schlag auf Schlag gehen, war von den Mitarbeitern der Geschäftsstelle Nienburg der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr zu erfahren. Sie haben ihren Bürocontainer samt Bauwagen auf dem Parkplatz der Wassermühle Sudweyhe postiert. Von dort koordiniert das Team die Arbeiten, zumal mehrere Firmen am Wirbeln sind.

Gleichzeitig sollen sowohl der Regenwasserkanal als auch die Trinkwasserleitung erneuert werden. Das Entwässerungsrohr soll eine Dimension von einem Meter Durchmesser bekommen. Die Absperrung sei deshalb notwendig, weil der Graben für die Kanalarbeiten auf einer Länge von über 300 Metern eine Breite von zwei Metern haben wird, hieß es. Da Fachleute davon ausgehen, dass Autos einbrechen könnten und dies auch eine Gefahr für die Arbeitssicherheit darstellt, entschieden sich die Planer, die Straße voll zu sperren.

Bevor das Unternehmen Mittelweser Tiefbau im Auftrag der Syker Vorgeest richtig loslegen kann, hat es noch sämtliche Schieber in der Nähe der Baustelle kontrolliert. Unter anderem wurde dabei festgestellt, dass einige Absperrarmaturen ausgetauscht werden müssen. Das sind vorbereitende Arbeiten, sagt Thomas Wiegmann, Rohrnetz-Meister bei der Wasserversorgung Syker Vorgeest. Gestern Morgen tauschten Tiefbauer einen Schieber an der Waldstraße aus. Das Gleiche soll an weiteren Stellen geschehen, kündigt Wiegmann an.

Die Syker Vorgeest will unter anderem eine wichtige Wassertransportleitung auf 35 Metern Länge austauschen. Sie hat laut dem Rohrnetz-Meister einen Durchmesser von 22,5 Zentimetern. Weitere Leitungen, die ebenfalls erneuert werden, hätten kleinere Durchmesser: 12,5 Zentimeter für eine Ortsleitung. Der kleinste Durchschnitt hat 6,3 Zentimetern. Das sei die Leitung für ein paar Häuser. „Wir möchten nämlich kein stehendes Wasser in den Leitungen haben. Es soll immer schön fließen. Das finden wir gut. Deshalb verjüngt sich der Durchmesser“, erklärt er.

Die Wasserversorgung bleibt während den Baustellenarbeiten größtenteils gesichert – nur am kommenden Montag müssten Anwohner möglicherweise für vier bis fünf Stunden mit einem Trinkwasserausfall rechnen. Wer davon betroffen ist, werde rechtzeitig informiert, so Thomas Wiegmann weiter.

Ein Anwohner der Waldstraße findet die Baustelle ganz gut: Manfred Gellermann genießt die Ruhe. Hat er nicht jeden Tag Ruhe, zumal sein Grundstück am Ellernbruch – das ist ein schmales Waldstück an der Hache – liegt? Nein, entgegnet er, weil üblicherweise der Feierabendverkehr an seinem Haus vorbeirauscht. Dieser Weg sei für Autofahrer aus Bremen Richtung Syke nicht wirklich kürzer, sagt der Kirchweyher. Ungeduldige, die in der Schlange stehen, würden beim Umspannwerk auf die Waldstraße abbiegen und den Stau vor der Ampel an der Tankstellen-Kreuzung umfahren.

In Sudweyhe frohlocken Anwohner der Straße Auf dem Warpel, berichtet Brigitte Weber. Dort wohnen viele Familien mit jüngeren Kindern, sagt sie. Üblicherweise müssten sie auf dem Weg zur Kindertagesstätte oder zur Schule die Sudweyher Straße überqueren. Eine Querungshilfe in der Nähe der Straße gibt es normalerweise aber nicht – weder einen Zebrastreifen noch eine Ampel. Sie freuen sich jetzt über die mobile Lösung und wünschten, die Ampeln würden in Beton gegossen.