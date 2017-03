Mitwirkende für Kindermusical gesucht

Weyhe - Die Weyher Kantorin Elisabeth Geppert sucht für das neue Kinderchorprojekt: „Joseph – ein echt cooler Träumer“ interessierte Mitwirkenden.

Thema ist die faszinierende Geschichte aus dem Alten Testament über Träume, Leidenschaft, Verrat, Lüge und Vergebung. Musikalisch wird das spannende Kindermusical mit heißen Rhythmen,

eingängigen Melodien und zeitgemäßen Texten erzählt. Die jungen Sänger und das Publikum werden hineingenommen in die Welt der Pharaonen und Karawanen. Aufgeführt wird es szenisch am Sonntag, 11. Juni, in der Felicianuskirche.

Die Proben gehen mittwochs von 15.45 Uhr 16.30 Uhr für die Fünf- und Sechsjährigen über die Bühne, die 7- bis 14-Jährigen sind im Anschluss dran und singen etwa eine Stunde. Interessierte Kinder kommen einfach vorbei.