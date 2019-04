Mitreißende US-Klassiker der 1950er-Jahre

Kirchweyhe - Von Uwe Goldschmidt . Ihre Fortsetzung fand am Donnerstabend die schon traditionelle Veranstaltung Musik im Autohaus. Dieses Mal mussten die Fahrzeuge im Showroom ihre angestammten Plätze für die Band „Swingin‘ Fireballs“ aus Bremen verlassen. Mit Klassikern der 1950er- bis 1960er-Jahre unterhielten die acht Profimusiker die zahlreichen Zuhörer.

Nachdem Geschäftsführer Bernd Bielefeld den Abend mit der Vorstellung der neuen VW-Modelle eingeleitet hatte und die Titelmelodie des Aktuellen Sportstudios verklungen war, begrüßte Sänger und Conférencier André Rabini die Gäste mit „Willkommen im Swing Studio“. Dies war zugleich der Brückenschlag zum unglücklich verlorenen Pokalspiel vom Vorabend, bekannten sich die Musiker doch zum SV Werder.

Der Begrüßungsapplaus war „noch nicht so herzlich“ ausgefallen, wie Rabini feststellte, doch dann nahm der Abend schnell einen rasanten Verlauf. Während im rückwärtigen Raum Getränke und italienische Speisen serviert wurden, konzentrierte man sich auf den Sitzplätzen auf die Musiker, ergab sich den Swingspezialitäten und geizte nicht mit Beifall.

Frontmann Rabini gilt in der Band als treibender Louis Prima, soft-swingender Sinatra oder leicht promillehaltiger Dean Martin. Er brachte die amerikanischen Entertainer authentisch und dennoch mit eigener Note auf die Bühne. Mit charmanten Moderationen gewann er die Sympathien des Publikums, dies vor allem, wenn er seine Erlebnisse in einem französischen Autohaus schilderte. Anekdoten, die bei den vornehmlich bekennenden VW-Fahrern im Publikum gut ankamen. Bereits die ersten Titel „Bad Leroy Brown“, „What a wonderful World“ oder „Fly me to the Moon“ bestachen in ihrer Präsentation durch lässiges Spiel und gekonnten Witz. Die vier Bläser spielten sensationell präzise, Bass und Schlagzeug trieben die Akteure voran. Die Mini-Big-Band zelebrierte den großen US-Swing der 50er- Jahre mitreißend und versetzte auch das Publikum in Schwingung – dazwischen immer wieder die verbalen Einlagen Rabinis. So verkündete der Bremer, er spüre etwas ganz Intensives, und dies sei nicht der Duft der Gambas, sondern die Verbindung zum Publikum.

Eine besondere Version hat sich Pianist und Arrangeur Joachim Refardt für den Song „That‘s Amore“ ausgedacht. Dieser wurde zunächst in der bekannten original Walzerversion von Dean Martin gespielt, bevor die Band in Fast-Swing à la Louis Prima wechselte. Volkstümlich wurde es, als die Musiker das Stück „Mañana“ im Sambastil intonierten. Rabini forderte die Gäste auf, den Refrain mitzusingen: „Mañana“ – morgen ist auch ein schöner Tag“. Rabini war zufrieden. Schließlich sangen die Gäste besser als im besagten französischen Autohaus.

Auch im zweiten Teil hatte die Swing-Formation allerhand Klassiker im Programm. Darunter „My Kind of Town“ und „That‘s Life“ im Frank-Sinatra-Stil, „Sway“ oder „Mona Lisa“ von Nat King Cole. Mit der Zugabe „My Way“ endete ein begeisternder Swingabend, bei dem auch neue Anhänger für diese nicht alltägliche Musikrichtung gewonnen werden konnten und Lust auf mehr bekommen haben.