Mitarbeiten statt nur herummeckern

Weyher CDU will Bürger motivieren, sich bei neuem Grundsatzprogramm einzubringen

+ Dietrich Struthoff und Janine Greulich laden die Weyher zur Diskussion ein. Foto: Schritt

Weyhe - Von Sigi Schritt. „Was soll sich vor Ort und in Deutschland ändern? Wie soll die Politik zukünftig gestaltet werden?“ Janine Greulich und Dietrich Struthoff wollen der Politikverdrossenheit entgegenwirken und fordern Mitglieder der CDU sowie Interessierte auf, Antworten auf diese Fragen zu finden. Es gilt, verschiedene Themen zu bearbeiten. Die beiden Christdemokraten wollen mit dem Weyher Ortsverband am Grundsatzprogramm der Bundes-CDU mitarbeiten. Das letzte stammt aus dem Jahr 2007, so Struthoff.