Mit Rad, Roller und Dienstwagen

Grüner Drahtesel von Bürgermeister Frank Seidel ist kleine Berühmtheit

© Sigi Schritt Steht stets vor seiner privaten Tür, wenn er mit dem Fahrrad unterwegs ist: Das Hybrid-Fahrzeug, das sich Frank Seidel als Dienstwagen ausgesucht hat.

Weyhe – Wenn auf dem Dach von Schloss Bellevue in Berlin die Standarte weht, hält sich der Bundespräsident in Deutschland auf – so der für den Amtssitz des Staatsoberhauptes gültige Grundsatz. Ein Bürgermeister hat aber weder eine Standarte noch ein anderes offizielles Zeichen für seine Anwesenheit, trotzdem wissen Weyher wegen einer Sache, wann Bürgermeister Frank Seidel sich an seinem Amtssitz, dem Weyher Rathaus, befindet. Sein grünes Fahrrad ist das Erkennungsmerkmal.