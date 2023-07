Leester Radsportler nimmt an der „Northcape 4000“-Tour teil

Von: Dierck Wittenberg

Im Sessel: Florian Schigelski wenige Tage vor seiner Abreise nach Italien. © Wittenberg

Florian Schigelski fährt wieder mehr als 4000 Kilometer mit dem Rad von Italien bis zum Nordkap. Die Route führt diesmal auch durch Stuhr.

Leeste – Die Route führt durch zehn Länder und ist deutlich mehr als 4000 Kilometer lang. Sie beginnt in Turin und endet am Nordkap. Um innerhalb der vorgegebenen Zeit anzukommen, müssen die Teilnehmer – ohne Unterstützung – im Schnitt 180 Kilometer am Tag zurücklegen. Das sind einige Eckdaten der Rad-Veranstaltung „Northcape 4000“. Und einer von in diesem Jahr 250 Teilnehmern ist erneut Florian Schigelski, 48-jähriger IT-Projektleiter aus Leeste.

Vergangenes Jahr hatte der Radsportler und Triathlet erstmals an der „Northcape 4000“-Tour teilgenommen – und die Strecke Gardasee-Nordkap in 12 Tagen, neun Stunden und 59 Minuten bewältigt, rund drei Tage schneller als er vorher gehofft hatte – Platz 30.

Im Sattel: Private Aufnahme von einer Tour durch Dänemark. © Schigelski

Zum Nordkap hätte er dieses Jahr nicht unbedingt wieder gemusst, denkt er zurück. Aber dann hatte sich die Streckenführung abgezeichnet, die sich von Jahr zu Jahr unterscheidet. Die Organisatoren machen vor der Veröffentlichung ein großes Geheimnis daraus, so Schigelski. Nachdem bekannt war, dass auf den Start in Turin die Etappenziele Lausanne und Paris folgen, habe er sich ausrechnen können: Von dort führt der direkte Weg zu den Fähren nach Oslo zumindest an Bremen vorbei.

Streckenführung verspricht ein Heimspiel bei der zweiten „Northcape 4000“-Teilnahme

Und tatsächlich: Aus Richtung Kirchseelte kommend führt die vorgegebene Strecke durch Heiligenrode und den Stuhrer Ortskern, von dort am Ochtumdeich entlang nach Bremen. Schigelski hat lange in Stuhr gewohnt; die Tri-Wölfe, die Triathlon-Sparte beim SC Hansa, sind sein Team. Zudem liegt ein Teil der „Northcape 4000“-Strecke auf der des Silbersee-Triathlons, den die Tri-Wölfe organisieren. Ein wahres Heimspiel also. Als die Strecke klar war – er war gerade mit seiner Frau in Dänemark – habe er zwei Tage von nichts anderem gesprochen. Die Vorstellung, durch seine Heimat zu fahren, sei eben etwas Besonderes, sagt der tätowierte Punkrock-Fan.

Nun also das zweite Abenteuer zum Nordkap: Der Start in Turin ist für Samstag, 22. Juli, 8 Uhr, angesetzt. Schigelski peilt an, Stuhr am Mittwochabend gegen 19 Uhr zu erreichen, Bremen zwischen 20 und 22 Uhr. Aber natürlich könnten eine Panne oder etwa ein Unwetter noch dazwischen kommen.

Seine eigenen Grenzen auszuloten steht gegenüber dem Wettrennen im Vordergrund

Die Zeit aus dem Vorjahr zu unterbieten oder möglichst viele andere Teilnehmer hinter sich zu lassen – das sind nicht seine vorrangigen Ziele. Ohnehin würde der Vergleich ohne den Blick auf die Tageskilometer hinken, die Strecke ist mit offiziell 4200 Kilometern, real laut Schigelski eher 4 400, länger als 2022 (3800 Kilometer).

Ich mag es, mein Gepäck mitzunehmen, mit sich selbst zu sein, an die eigenen Grenzen zu gehen – und Rad zu fahren.

„Für mich steht der Renncharakter nicht im Vordergrund“, sagt Schigelski. Wichtiger seien Gesundheit, der Spaß, die Begegnungen mit anderen Teilnehmern. Er hebt hervor: „Ich mag es, mein Gepäck mitzunehmen, mit sich selbst zu sein, an die eigenen Grenzen zu gehen – und Rad zu fahren.“

Bei „Northcape 4000“ sind eine Mindest- und eine Höchstdauer vorgegeben (dieses Jahr 13 beziehungsweise 25 Tage). Erstere, damit die Teilnehmer sich nicht überfordern. Die Veranstalter bezeichnen „Northcape 4000“ als „Ultracycling Bikepacking Adventure“, was man grob als Langstrecken-Abenteuer-Radreise übersetzen könnte. Dafür werden öffentliche Straßen und Wege genutzt und, anders als bei Radrennen, keine Strecken gesperrt.

Mit neuer Outdoor-Ausrüstung besser vorbereitet ins Abenteuer

In sein neues Abenteuer geht Schigelski mit der Erfahrung des Vorjahres. Da hatte er eine Hängematte und einen 30-Euro-Schlafsack dabei und, wenn möglich, in Hotels übernachtet. Aber dann war beispielsweise die Nacht bei drei, vier Grad auf einem Schwimm-Ponton in Schweden. „Man erholt sich nicht, wenn man friert. Ich hab gefroren wie bekloppt“, erinnert er sich. Zu seinen Neuanschaffungen zählen deshalb eine ultraleichte Isomatte, ein kleiner Daunenschlafsack, ein Biwaksack sowie ein anderes Fahrradtaschen-System. Da er mit weniger Hotel-Übernachtungen plant, dürften mehr Tageskilometer zu schaffen sein.

Seine Freunde und Unterstützer will Florian Schigelski wieder über Instagram auf dem Laufenden halten. Auf dem Smartphone außerdem dabei: seine Musik. Er erwähnt mehrere Momente, in denen die Zufallswiedergabe 2022 genau das richtige Lied spielte. Zum Beispiel, als er sich dem Nordkap näherte und klar war, dass nichts mehr passieren kann, kam Farin Urlaub: „Es ist egal, was du bist, Hauptsache ist, es macht dich glücklich.“

Streckenfortschritt live

Auf der Karte auf www.northcape4000.com lassen sich die Starter über GPS verfolgen. Darüber kann man auch die Ankunftzeiten in Stuhr und Bremen abschätzen.