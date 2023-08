Mit Chronik: Weyher Schwimmverein feiert 75-jähriges Bestehen

+ © Dierck Wittenberg Im Grünen: Heino Bultmann (.) und Wilfried Meyer präsentieren vor Meyers Gartenteich die Chronik zum 75-jährigen Bestehen des Weyher Schwimmvereins. © Dierck Wittenberg

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Dierck Wittenberg schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der Weyher Schwimmverein wird 75 Jahre alt. Um nicht bis zum Hundertsten zu warten, gibt es bereits jetzt eine nagelneue Vereinschronik.

Weyhe – Von den 13 Männern, die sich am 22. Mai 1948 getroffenen haben, um einen Schwimmverein ins Leben zu rufen, lebt niemand mehr, der davon aus erster Hand berichten könnte. Es war fast genau ein Jahr vor Gründung der Bundesrepublik; seinen Antrag richtete Heinrich Winnecke, einer der 13, noch an die britische Militärverwaltung. Der Name des Vereins: Schwimmverein Sturmwelle Lahausen-Jeebel. Daraus wurde der Schwimmverein Lahausen und später, nach der Gemeindereform, der Weyher Schwimmverein (WSV) – der nunmehr sein 75-jähriges Bestehen feiert.

75 Jahre Schwimmverein Weyhe: Wilfried Meyer und Heino Bultmann verfassen Vereinschronik

Deshalb hat Wilfried Meyer Daten, Fakten, Hintergründe und Fotos gesammelt und die Geschichte zusammen mit einer Redaktion aufbereitet. Nach rund einem halben Jahr vertiefter Arbeit liegt das Ergebnis auf rund 90 Seiten vor, die zwischen zwei blauen Buchdeckeln stecken. Der ehrenamtliche Gemeindearchivar sagt verniedlichend „Broschüre“ zu dem Buch, das er mit Heino Bultmann, dem amtierenden ersten Vorsitzenden des Vereins, der Presse vorstellt. Das Buch ist laut Meyer übrigens nicht für den Verkauf vorgesehen, sondern nur als Geschenk für Mitglieder und Interessierte.

Im sei es wichtig gewesen, zu diesem Anlass, dem Jubiläum, umfassend darzustellen, was im Verein alles geschehen ist, betont Bultmann am Ende des Gesprächs. Und dass man jetzt noch so viel wie möglich sammle – und nicht etwa erst zum Hundertsten.

Meyer, 81 Jahre alt, ist nicht nur Autor, Archivar und Heimatforscher. Der pensionierte Polizist ist auch tief mit dem Verein verbunden, dessen Geschichte er nun aufbereitet hat. Sie ist Teil seiner eigenen Lebensgeschichte. Er war Schriftführer, erster und zweiter Vorsitzender, inzwischen ist er Ehrenvorsitzender.

Wie Vereine wie der Weyher Schwimmverein für Freundschaften sorgen können

„Es ist komisch, wenn so eine Chronik macht, kommt man ins Grübeln“, so Meyer mit Blick auf das druckfrisch auf seinem Wohnzimmertisch liegende Buch. Denn eigentlich sei er gar nicht der große Schwimmer gewesen. „Ich war Leichtathlet.“ Durch die Bremer Polizei sei er topfit gewesen: „Wir sind gedrillt worden bis zum Gehtnichtmehr.“

Wie das so ist: Neben dem Vereinszweck, in diesem Fall dem Schwimmsport, spielen persönliche Verbindungen eine bedeutende Rolle. „Bei mir war’s über Freunde“, beantwortet Meyer die selbstgestellte Frage, warum er Anfang der 60er-Jahre dem Schwimmverein beigetreten war. „Diese Freundschaften – die haben bis heute Bestand“, sagt er – und nennt im Laufe des Gesprächs Namen wie Helmut Fellermann (unter anderem Meyers Nachfolger als erster Vorsitzender, von 1986 bis 2001 im Amt) oder Günter Wienberg (unter anderem Schwimmwart von 1974 bis 1998). „Für mich war immer die Gemeinschaft entscheidend“, lautet Wilfried Meyers Fazit nach mehr als sechs Jahrzehnten Vereinsaktivität. Das sei ganz wichtig, egal ob man Briefmarken sammle oder Sport treibe.

Heino Bultmann hebt an der Chronik ebenfalls hervor, dass man darin viel mehr vom Verein sehe als den reinen Sport. „Verein macht Spaß und man darf sich gerne einbringen“, wirbt der erste Vorsitzende deshalb. Die Mitgliederzahl liegt ihm zufolge übrigens „sehr, sehr stabil“ bei rund 275.

Von Anbaden bis Meisterschaften: Das steht alles drin in der Vereinschronik des Weyher Schwimmvereins

Im Rückblick geht es natürlich auch um den Schwimmsport; Erfolge bei überregionalen Meisterschaften sind in der Chronik ebenso aufgeführt wie Vereinsrekorde.

Aber eben auch das Drumherum. Zu dem nicht zuletzt das Anbaden zu Beginn der neuen Badesaison gehört. Das Anbaden hatte schon Tradition, lange bevor es das Freibad am Neddernfeld gab. Bis in die 70er-Jahre schwammen die Vereinsmitglieder in einer Badeanstalt, die buchstäblich im Lahauser Moor lag und die heute ein Biotop ist (zu den Badestätten folgt demnächst mehr in dieser Zeitung).

Zwei Besonderheiten, auf die Meyer und Bultmann im Gespräch hinweisen, haben die 75-jährige Geschichte geprägt: Einerseits lief der WSV als reiner Schwimmverein nie Gefahr, gegenüber anderen Sparten das Nachsehen zu haben. Andererseits stellt Meyer fest: „Wir waren immer ein Schwimmverein ohne Hallenbad.“ Was zur Frage führt, wie man im Winter den Sportbetrieb aufrecht erhält. Das Freibad bilde den Kern, berichtet Bultmann. Durch die Unterstützung der Gemeinde nutze man das Freibad kostenlos. Aber die Schwimmzeiten, die der Verein in anderen Bädern – in Syke und in Bremen – bucht, seien die größten Kostenfaktoren in der Jahresbilanz.