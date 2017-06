Leeste - Von Sigi Schritt. Es war ein besonderer Jahrgang, den der Leester Direktor Rainer Patzelt, Gymasialzweigleiter Hajo Weber und die Kurslehrer gestern Abend in der Sporthalle während der fast vierstündigen Gala verabschiedet haben.

Dafür gibt es mehrere Gründe: Unter den 115 Abiturienten haben insgesamt 21 von ihnen im Zeugnis eine Eins vor dem Komma. Die Besten: Fiona Rödenbeck, Tilo Rischmann, Alicia Walenssus-Alaminos und Piet Neitemeier. Viele Abgänger hatten sich überdurchschnittlich engagiert – etwa in der Schülervertretung, im KGS-Vorstand und in anderen Gremien wie etwa Pascal Seidel. Er erschien mit Flugkapitänsmütze und hatte Alicia Denker als Chef-Stewardess an seiner Seite. Beide dankten ihrer Crew, den Lehrern, die alle Schüler kompetent wie charmant Jahr für Jahr das große Ziel, die Hochschulreife, näher gebracht haben. In ihrer flammenden Rede, die 600 Zuhörer vor der Bühne und etwa 100 auf der Tribüne verfolgten, mahnte das Duo, dass es an den Abgängern selbst liege, Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen. Seidel forderte eindringlich seine Mitschüler auf, sich „für eine freiheitliche demokratische Grundordnung“ einzusetzen. Es sei ein Privileg, die KGS mit dem Abitur in der Tasche verlassen zu dürfen, sagt der künftige Bankkaufmann-Azubi. Und auch wenn terroristische Gruppen das Leben auf den Kopf stellen wollen, sei Liebe die Antwort gegen jede Hetze. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Sein Vater, Frank Seidel, stieß als Vize-Bürgermeister ins gleiche Horn: „Mischt euch ein. Nehmt nicht alles hin“, lautet seine Botschaft. Wenn Errungenschaften der Vergangenheit wie Freiheitsrechte auf dem Spiel stehen, sollten die Schüler für die Freiheit eintreten. „Da ist jede Generation gefordert.“ Es geht aber nicht nur darum, zu einer Wahl zu gehen. In England hätten die meisten jungen Leute die Entscheidung über ihr Land in die Hände der Älteren gelegt, und nun müssen sie mit dem Brexit leben. Hajo Weber machte in seiner Ansprache deutlich, was passiert, wenn andere die Richtung vorgeben. Doch dieser Jahrgang scheint selbst in Sachen Verantwortung getreu dem Motto „Keep Calm und Ab in den Süden“ abflugbereit zu sein. Kevin Siering war in den Jahren laut Weber stets zur Stelle, wenn es um Technikberatung ging. Und bei der Ehrung der Flüchtlingspaten waren viele Worte nicht notwendig: Schüler aus den Sprachlernklassen umarmten – in tiefer Dankbarkeit – demonstrativ Kea Hinsch, Lea Schröder, Tilo Rischmann, Maja Diersen, Charlotte Kaluza, Sharline Begander und Jule Kultermann.

Die Feier umrahmten musikalisch der Leistungskurs, die Big Band und Charlotte Kaluza, Nike Kleine-Stricker und Pia Teller.

Die nachfolgenden Schülerinnen und Schüler haben das Abitur bestanden:

Tobias Arfmann, Tarek Azeldin, Annika Luisa Baumann, Sharline Begander, Selina Elena Behr, Keno Behrmann, Helen Bletgen, Emil Bogdanowsk, Jana Bollmann, Vivien Brand, Malte Brauns, Mats Budelmann, Mona Büntemeyer, Enno Creutzmann, Jennifer Daneke, Lena Danisch, Alicia Denker, Maja Diersen, Jan Dunecke, Alina Ehlers, Lukas Ehlers, Sinah Tabea Ehlert, Rieke Eikmeier, Chiara Feldmann, Robin Fischer, Laura Fortino, Malte Christopher Garmhausen, Julia Gehrmann, Marcel Gramer, Marie Guse, Bennet Hänsel, Natalie Haijenga, Lina Hallerberg, Clara Hartmann, Lukas Hayen, Jan Heinisch, Kim-Selina Heinrich, Anna Maria Hellwege, Lena Hilgenfeldt, Alina Hinners, Kea Lisanne Hinsch, Justin Hoppe, Hamed Horkoss, Hannes Hübel, Rebecca Pauline Hülsen, Judith Hüneken, Sophie Irmer, Laura Jacke, Ines Jordan, Hendrik Jürgenlimke, Timo Kaiser, Charlotte Kaluza, Alea Kastendiek, Niklas Kehlenbeck, Linda Keil, Viktoria Klein, Nike Kleine-Stricker, Vanessa Küstner, Jule Kultermann, Fabien Kunze, Greta-Vada Landwehr, Pia Benita Lehmann, Hannah Lembke, Alicia Lara Lemmermann, Robin Mau, Justin Mennicke, Lina Merz, Vanessa Meyer, Jonas Mundt, Madlen Nahrmann, Fabian Alexander Nau, Pit Neitemeier, Carolin Marie Osmer, Maurice Otersen, Lena Otto, Tim Otto, Jonas Piepenbrink, Nina Maria Prehn, Marcel Quast, Lars Richter, Leonie Richter, Tilo Rischmann, Fiona Rödenbeck, Henrike Rüter, Nicole Ruhl, Malte Sandmann, Joana Schierenbeck, Antonia Schirmer, Julia Martina Schönfelder, Lea Schröder, Leah Schülzke, Andreas Schweers, Pascal Seidel, Kevin Siering, Julia Skoda, Maria Herta Sommer, Zoé Srodka, Kaja Sund, Alec Szemjonneck, Pia Teller, Lisa Marie Tesch, Marcel Teske, Angie Rhea Thanasi, Mewes Leon Thiemann, Philipp Töbelmann, Kevin Marc Vagner, Ivo Vörtmann, Kira Vörtmann, David Vollert, Alicia Wallenssus-Alaminos, Gillian Warnken, Josie Jane Wiechmann, Nico Jonas Wiehart, David Wittig, Denise Raquel Zafra Vicente, Yannick Zander, und Lucia van Züren.