„Werden wir im Winter frieren?“ Ministerpräsident Stephan Weil steht Schülern der KGS Leeste Rede und Antwort

Von: Marcel Prigge

Schüler verschiedener Klassenstufen stellten Fragen. © Prigge, Marcel

Fragen über Fragen hat sich Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil gestern stellen müssen – während eines Besuchs an der KGS Leeste.

Weyhe – „Wie sinnvoll ist die Einführung von iPads in Schulen?“ „Werden wir im Winter in der Schule frieren?“ „Und was halten Sie vom Ukraine-Krieg?“ Dieses Kreuzfeuer an Fragen hat sich Montagnachmittag Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil stellen müssen. Während eines Besuchs und einer offenen Fragerunde der Kooperativen Gesamtschule Leeste diskutierte er gemeinsam mit rund 150 Schülern und Lehrern über die Energiekrise, Corona-Regelungen und den Ukraine-Krieg.

Ministerpräsident Stephan Weil zu Besuch in der KGS Leeste

„Hier wäre ich auch gern zur Schule gegangen“, sagte Ministerpräsident Weil sichtlich beeindruckt, während Schulleiter Michael Krutschke ihn zu Beginn seines Besuchs durch den sanierten Bereich der KGS Leeste führte. Die rund 20 Millionen Euro teure Baumaßnahme ist beim Landesvater Niedersachsens zwar gut angekommen, nicht vergessen dürfte er jedoch den Unterricht der Klasse 9B, die gerade mit ihren iPads Aufgaben bezüglich der Oktoberrevolution bearbeitete. „Nicht ganz zufällig findet hier gerade Unterricht mit den iPads statt“, lädt Krutschke Weil ein, der sich prompt zu den Schülern gesellte und mit ihnen über ihre Arbeitsweise diskutierte.

Beim iPad-Unterricht der 9B informierte sich Weil über den digitalen Unterricht. © Prigge, Marcel

„Als ich zur Schule gegangen bin, konnte man von einem solchen Lernen nur träumen“, berichtet er den Schülern, die ihm die Vor- und Nachteile des digitalen Lernens erläuterten. So werde jetzt vermehrt in Gruppen gearbeitet, und auch das Konzentrieren falle den Schülern leichter, berichtet eine Schülerin.

Auch die Lernformen, wie zum Beispiel durch die Gestaltung eines Podcasts, an dem einige der Neuntklässler arbeiten, helfe dem Unterricht; der Lerneffekt sei höher. Aber es gebe auch Nachteile. Insbesondere die Finanzierung sei ein nicht zu unterschätzender Faktor. Die jeweiligen Eltern kommen zurzeit für die Geräte auf; in manchen Fällen mit der Unterstützung des Förderkreises. „Eine Förderung von Vereinen zur Finanzierung solcher iPads ist großartig, kann aber nur die zweitbeste Lösung sein. Ich finde es besonders wichtig, dass alle Kinder die gleichen Startbedingungen haben“, so Weil. In Krisenzeiten sei eine staatliche Finanzierung jedoch schwierig planbar.

Bildung, Unterricht und iPad-Klassen: Stephan Weil im der Aula der KGS Leeste im Kreuzfeuer

Fragen rund um die Gestaltung der Unterrichtsinhalte sowie des Bildungskonzeptes brannten den Schülern der 5. 9. sowie 12. Klassen auch bei der anschließenden Fragerunde in der Aula der KGS unter den Nägeln. Neben vorbereiteten Fragestellungen, die in der gesamten Schule gesammelt wurden, hatten auch einzelne Schüler die Möglichkeit, mit Stephan Weil in Kontakt zu treten.

Es stellte sich für den Großteil der Anwesenden die Frage, ab wann es sinnvoll sei, digitale Endgeräte an den Schulen verpflichtend einzuführen. „Von Digitalisierung an Schulen halte ich viel“, erklärte Weil dem Publikum. Er sehe ein großes Potenzial in Bezug auf die Entlastung von Lehrkräften. Auch eine Verpflichtung ab der 7. Klasse halte er für sinnvoll, könne sich aber auch vorstellen, dass die Jahrgänge darunter davon profitieren könnten.

Rund 150 Schüler und Lehrer haben sich in der KGS Leeste versammelt, um den Ministerpräsidenten Niedersachsens, Stephan Weil, mit ihren Fragen zu löchern. © Prigge

So seien für ihn auch schon ab der 1. Klasse digitale Elemente im Unterricht denkbar, „wobei andere Bereiche natürlich zu der Zeit einen höheren Stellenwert haben müssen als in der Sekundarstufe 2“.

Ukraine-Krieg und Corona: Krisen-Themen bei den Schülern präsent

Auch die Themen rund um den Ukraine-Krieg, die Pandemie sowie die Energiekrise beschäftigen die Schüler enorm. Insbesondere ging es der Schülerschaft um den kommenden Winter. Wird es wieder Corona-Regeln geben? Und muss man im Winter an der KGS frieren?

„Die Kinder haben in den vergangenen Jahren zweifelsohne gelitten“, sagt Weil. Auch gerade deshalb sei es wichtig, dass sie „mal eine normale Zeit in der Schule erleben müssen“. Er wünsche sich, dass Corona-Regeln im Winter nicht mehr nötig sein werden. Dies sei leider aber nun nicht sicher. Zur Energiekrise im Winter sei er zuversichtlich, dass in den Schulen geheizt werden könnte. Konkrete Aussagen, wie warm oder kalt es werden könnte, traf Weil nicht.

Klar positionieren konnte sich der Ministerpräsident jedoch in Bezug auf die Frage, wie er eigentlich den Ukraine-Krieg finde. „Extrem schlimm. Die eigenen Probleme kommen einem jetzt extrem klein vor.“ Deutschland sei in der Verpflichtung, nicht wegzuschauen. „Ich weiß nicht, inwiefern ihr die deutsche Geschichte schon im Unterricht hattet. Gerade den Zeitraum zwischen 33 und 45“, so Weil. Denn gerade wegen seiner Geschichte dürfe Deutschland nun nicht wegschauen.