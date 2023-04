Mini-Festival mit harter Musik im Weyher Jugendhaus Trafo am 29. April

Die Band Ancst spielt am 29. April im Jugendhaus Trafo. Sie verbindet die harten Musikstile Black Metal und Crustpunk. An dem Abend werden mit Arde und Ancient Emblem zwei weitere Berliner Bands sowie die Band „Nicht“ aus Bremen spielen. © Lemmor Photography

Metal im Jugendhaus Trafo zum Zweiten: Für das Mini-Festival „Hell over Weyhe“ haben sich vier Bands angekündigt, die Black Metal mit unterschiedlichen Musikstilen und sozialkritischer Haltung verbinden: Ancient Emblem, Arde und Ancst, die allesamt aus Berlin kommen, sowie Nicht aus Bremen.

Kirchweyhe – Metal im Jugendhaus Trafo zum Zweiten: Auf „Doom over Weyhe“ im vergangenen September folgt am Samstag, 29. April, „Hell over Weyhe“. Durch einen kurzfristigen Neuzugang sind es dieses Mal nicht drei, sondern vier Bands.

Was das Trafo-Team zur Frage führte: Ab wie vielen Bands spricht man eigentlich von einem Festival? Man hat sich – augenzwinkernd – auf die Zahl Vier geeinigt und bewirbt nun ein Mini-Festival statt eines Metal-Abends. Mit einer Prise Selbstironie ist auch der Titel zu verstehen, der dieses Mal die Hölle über Weyhe verkündet.

Dennis Soboll war als Mitorganisator maßgeblich an der Planung beteiligt und wird als Frontmann mit seiner Band „Nicht“ aus Bremen selbst den Abend eröffnen. Beschließen soll ihn die Berliner Metal-Gruppe Ancst. „Ich wollte Ancst damals schon als Headliner spielen lassen“, erklärt der aus Weyhe stammende Erzieher, der in Bremen Pädagogik studiert.

Mit „damals“ meint er „Doom over Weyhe“, die das Jugendhaus und die Organisatoren als vollen Erfolg verbucht haben. 80, 90 Leute seien da gewesen, schätzt Till Wörner, sozialpädagogischer Mitarbeiter im Jugendhaus. Das damalige Konzert leitete Soboll ebenfalls mit in die Wege und trat dort mit seiner Band „Nicht“ auf.

Für das nun anstehende kleine Festival war mit Arde, ebenfalls aus Berlin, eigentlich nur noch eine weitere Gruppe eingeplant. Doch da die Band mit dem Metal-Kollektiv Ancient Enblem auf Tour sein wird, wurde dieses ebenfalls mit aufgenommen.

Hell over Weyhe: Dennis Soboll (l.) und Johannes Falk (r.) von der Metal-Band „Nicht“ sowie Jugendhaus-Mitarbeiter bewerben das Mini-Festival. © Dierck Wittenberg

Die vier Bands des Abends stammen laut Ankündigung aus den Musikrichtungen Metal, Hardcore und Crustpunk. Was sie eine, dass sie Black Metal mit unterschiedlichen anderen Musikstilen verbinden. Verbindendes Element sei zudem eine DIY-Haltung („Do it yourself“), also das Selbstverständnis, vieles selber zu machen und damit ihre Subkultur am Leben zu erhalten.

Was für Außenstehende nach Lärm und Gebrüll klingen mag, ist für Musiker Soboll viel mehr als das. In den Songs gehe es um gesellschaftskritische Themen und Antifaschismus, sie wenden sich gegen Homophobie und Sexismus, so der Frontmann der Band „Nicht“. Johannes Falk, der Schlagzeuger der Band, ergänzt, dass sich hinter der Schwere der Musik eine Zerbrechlichkeit verberge – und dass sie dem Publikum die Möglichkeit biete, diese herauszulassen.

Die Idee für einen weiteren Heavy-Metal-Abend ist im Jugendhaus auf offene Ohren gestoßen. „Wir haben großes Interesse an der Zusammenarbeit mit aktiven jungen Menschen aus verschiedenen Musikrichtungen“, hebt Trafo-Mitarbeiter Till Wörner hervor. Im September habe man festgestellt, dass es im Landkreis Diepholz eine Szene für diese Musik gebe. Er sehe es als seinen Job, jungen Menschen eine Bühne zu geben.

„Wir finden die Kombination von regionalen und überregionalen Bands wichtig“, so Wörner. Während die Bremer Band „Nicht“ mit ihrem Auftritt in Weyhe schon fast ein Heimspiel hat, reisen die anderen drei Metal-Gruppen aus Berlin an. Bestärkt durch die gut besuchte Veranstaltung im Vorjahr sagt Wörner: „Wir gehen davon aus, dass es recht voll werden wird.“

Von Robin Taskin

Termin „Hell over Weyhe“ am 29. April im Jugendhaus Trafo, Kirchweyher Straße 51. Einlass für das Mini-Festival beginnt um 19 Uhr. Musik donnert ab 20 Uhr aus den Verstärkern. Der Eintrittspreis beläuft sich, je nach Selbsteinschätzung der finanziellen Lage, auf drei bis zehn Euro.