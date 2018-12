Millionenprojekt: Quittek baut Appartementhotel in Leeste

Zwölf Vier-Sterne-Suiten

+ © Schritt In dieser Scheue standen Maschinen, dort lagerte das Unternehmen Döhle Fruchtsäfte und bis Monatsende dient das Gebäude als Lagerstätte für einen Malereibetrieb aus Brinkum. Im Februar beginnen die Arbeiten für den Hotelkomplex. © Schritt

Weyhe - Von Sigi Schritt. Es sind große Pläne, die Michael Quittek im nächsten Jahr in Leeste verwirklichen möchte. Er baut in der Nähe des Busplatzes ein Appartementhotel. Quittek will die ehemalige Scheune am Köhlerbruch, in der einmal schwere Geräte wie Mähdrescher, Trecker und Pflüge untergebracht waren, teilweise abreißen. Dort sollen insgesamt zwölf Suiten entstehen. Der Leester rechnet mit Kosten von rund 1,5 Millionen Euro.