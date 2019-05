„35 Millionen Euro liegen unverzinst auf den Konten“

Commerzbank zieht Bilanz: Weyher Finanzinstitut auf Wachstumskurs

+ Abteilungsdirektor Matthias Schmidt (r.) und Filialdirektor Jan Neumann bekennen sich zum Standort Weyhe. Foto: Ehlers

Die Banker setzen weiterhin auf eine Strategie, die Online-Dienstleistungen mit der Beratung vor Ort verquickt. Worauf Neumann - Von Sigi Schritt Kirchweyhe – Die Commerzbank In Weyhe Blickt Auf Ein Erfolgreiches Jahr Zurück. Das Sagen Abteilungsdirektor Matthias Schmidt Und Filialdirektor Jan Neumann. Die Zeichen Stehen Auf Wachstum. So Konnte Das Sechsköpfige Team Für Das Privatkundengeschäft Im Jahr 2018 Die Anzahl Der Kunden Um 185 Auf Exakt 5 555 Steigern, Sagt Jan Neumann. Als Grund Nennt Er Zum Beispiel Das Kostenlose Girokonto, Das Es Sogar Mit Einem Startguthaben Gibt. Die Kontoeröffnung Sei Zudem Sehr Leicht: Das Könne Online Passieren – „bequem Von Zuhause“, So Der Filialdirektor.. selbst Vater von vier Kindern – besonders stolz ist, dass er im vergangenen Jahr 60 Familien ins Eigenheim gebracht hat. Ein erster Schritt zum Eigenheim sei der Griff zum Rechner auf der Homepage, den man benutzen könne, auch wenn man nicht Kunde sei. Eine Baufinanzierungs-App würde schon mit wenigen Angaben auskommen, um einen ersten Überblick zu bekommen, ob sich der Nutzer seinen Wunschbetrag leisten kann oder nicht. Im Kreditgeschäft, das laut Neumann sowohl Ratenkredite als auch die Immobilienfinanzierung umfasst, hätten niedrige Zinsen und „die gute wirtschaftliche Lage“ das Wachstum um 20,9 Prozent ansteigen lassen. Allein das Neugeschäft der Wohnbaufinanzierung der Commerzbank in Weyhe ist zehn Millionen Euro schwer – ein Plus um zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr. „Die Leute sind erstaunt, was sie sich leisten können“, sagt der Finanzexperte.