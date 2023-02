Messe in der KGS Leeste: Ehemalige Schüler geben Karrieretipps

Von: Rainer Jysch

An einem der Info-Stände informiert Alicia Denker (23, l.) über ihren persönlichen Weg zum Beruf der Immobilienkauffrau. Leonie Fuchs (18, M.) und Hannah Mayer (17, r.) hören interessiert zu. © Rainer Jysch

Ehemalige Schüler der KGS Leeste haben am Samstag auf einer Messe die aktuellen Schüler über ihren Karriereweg informiert. Die Veranstaltung erfuhr viel Zuspruch.

Leeste – „Und was willst du mal werden?“ Diese Frage bekommen Schulabgänger häufig aus dem Familienkreis und von Freunden zu hören. Einige haben vielleicht schon feste Vorstellungen davon, welchen Beruf sie nach der Schule ergreifen oder welchen Ausbildungsweg sie zunächst einschlagen möchten. Für Unentschlossene stellt die Ehemaligen-Messe in den Räumen der KGS Leeste in der Gemeinde Weyhe eine sehr gute Gelegenheit dar, sich über Berufs-Alternativen zu informieren. „Lass dich von ehemaligen Schülern der KGS Leeste beraten und inspirieren“, heißt es auf einem Plakat, das zur Messe einlud.

Ehemalige Schüler geben aktuellen Schülern in der KGS Leeste Karrieretipps

Am Samstag von 11 bis 14 Uhr fand die vom Förderkreis und der Schule organisierte Info-Messe mit ehemaligen Absolventen der KGS als Präsenzveranstaltung statt. Zuletzt in 2020 war die Messe in dieser Form auf die Beine gestellt worden. „In 2021 und 2022 konnten wir die Informationen nur online anbieten“, berichtet Annika Nickel, Lehrerin und Beauftragte für die berufliche Orientierung im Gymnasialen Zweig der KGS. Ein großer Teil der Vorbereitungen lag in ihren Händen, wie Falk Brozio, Vorsitzender des Fördervereins, lobend erwähnte.

32 Referenten, ehemalige Absolventen der KGS Leeste, hatten sich bereit erklärt, den Zuhörern ihren Beruf und den Weg dorthin in fünfminütigen Vorträgen zu präsentieren. Die Organisatoren hatten dafür drei Gruppen ausgewählt. Erstens: Studium Wirtschaftswissenschaften, Informationstechnologie (IT), Naturwissenschaften. Zweitens: Gesellschaftswissenschaften, Medien, Sprachen, Kultur. Und drittens: Ausbildungsberufe. Neben Falk Brozio führten Annika Nickel und die Leiterin des Real- und Hauptschulzweiges, Martina Noetzel, jeweils in eine der Vortragsreihen ein.

Vier-Augen-Gespräche zwischen ehemaligen und aktuellen Schülern der KGS Leeste

Nach den Kurzreferaten standen die Ehemaligen auf den Schulfluren an kleinen Infoständen. „Nach 13 Uhr könnt ihr mit eurem Wunsch-Referenten ein Vier-Augen-Gespräch führen“, wies Falk Brozio auf die Möglichkeit hin, bestimmte berufliche Themen mit den Experten in einem persönlichen Gespräch zu vertiefen.

Die Ehemaligen-Messe war für Schüler der neunten bis zwölften Jahrgänge gedacht; insgesamt also rund 500 zukünftige Schulabgänger. Entsprechend voll wurde es während der Veranstaltung auf den Fluren der Schule.

Von Polizei bis Immobilienkauffrau: Unterschiedliche Berufe auf Info-Tag an der KGS Leeste vertreten

Zum Beispiel Tobias Hübner, Kommissar bei der Bremer Polizei, der sein duales Studium mit einem Bachelor abschloss und seit dreieinhalb Jahren bei der Polizei im Streifendienst arbeitet, konnte alle Fragen der jungen Leute beantworten. Auch Alicia Denker, Immobilienkauffrau bei einem Bremer Bauträger, informierte anschaulich, welche Aufgaben sie im Rahmen der Projektentwicklung, in der Verwaltung und im Vertrieb übernommen hat. Neben ihrem Beruf absolviert sie ein flexibles Immobilienmanagement-Fernstudium.

„Die Schule endet schneller, als man denkt“, hatte Falk Brozio den kommenden Schulabgänger im Forum der KGS Leeste zugerufen und ihnen empfohlen, die tolle Gelegenheit zur Berufsorientierung eingehend zu nutzen.