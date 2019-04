Mentoring bringt Frauen in die Politik

Bei der jüngsten Kommunalwahl hat die entscheidungsfreudige Unternehmerin Peggy Schierenbeck den Sprung in den Weyher Rat geschafft. Archivfoto: Sigi Schritt

Weyhe – Mit dem Mentoring-Programm „Frau. Macht. Demokratie.“ möchte das Niedersächsische Sozialministerium einen Beitrag leisten, den Frauenanteil in der Politik zu erhöhen. Denn Frauen sind sowohl auf Bundes-, Landes-, und Kommunal-Ebene in den Parlamenten unterrepräsentiert. Für die Kommunalwahl im Jahr 2021 soll sich das ändern.

Dieses Programm kann die Weyher Ratsfrau Peggy Schierenbeck empfehlen. Vor der letzten Kommunalwahl hat die Sozialdemokratin nämlich etwas Ähnliches absolviert.

Die vielen Begegnungen mit Politikerinnen unterschiedlicher Ebenen in den Jahren 2015 und 2016 haben nicht nur den Blick der Unternehmerin und der als Businesscoach fungierenden Weyherin für politische Zusammenhänge erweitert, sondern auch ihren Wunsch bestärkt, für den Gemeinderat zu kandidieren. „Davor war für mich Kommunalpolitik sehr komplex. Das Mentoring-Programm ermöglichte mir, einen Durchblick zu bekommen“, so Schierenbeck weiter. „Es ist gut durchdacht und parteiübergreifend“, so die 48-Jährige. „Jede Frage, die ich hatte, wurde beantwortet. Ich traf auf Minister und wurde von allen ernst genommen.“ Ihr Rat an Frauen, die ebenfalls politisch interessiert sind und vorhaben, zu kandidieren: Die Interessentinnen sollen sich überlegen, welche Partei sie hauptsächlich überzeugt.

Das Mentoring-Programm läuft von Ende August 2019 bis Juli 2020. Das geht aus einer Pressemitteilung der Gemeinde Weyhe hervor, die zum Mitmachen auffordert.

Die Teilnehmerinnen werden von erfahrenen Frauen und Männern begleitet, die ein kommunales Mandat innehaben, also bereits Ratsmitglied sind. Diese Mentorinnen und Mentoren mit kommunalpolitischer Erfahrung unterstützen jeweils eine Mentee, so der Begriff für die Frauen, die die Kommunalpolitik für sich erobern wollen. Sie bilden ein Tandem, in dem sie durch das kommunalpolitische Jahr gehen.

Wer an dem Programm teilnehmen möchte, kann sich bis zum 15. Mai an die Vernetzungsstelle oder die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Weyhe, Christina Scheele (04203 / 71 221 oder an scheele@weyhe.de), wenden. Neben einer Auftakt- und einer Abschlussveranstaltung werden drei verbindliche Thementage, über das „Mentoring-Jahr“ verteilt, den Rahmen dieses Landesprogramms bilden.

Die Organisatorinnen und Organisatoren hoffen, dass das Programm – wie auch die Vorläufer-Programme – auf ein großes Interesse in der Öffentlichkeit trifft. Auch die Organisationen, in denen Migrantinnen vertreten sind, sollen für das Mentoring-Programm gewonnen werden, denn Frauen mit Zuwanderungsgeschichte seien noch stärker in den Kommunalvertretungen unterrepräsentiert als es Frauen insgesamt seien, heißt es weiter. sie/al

Weitere Informationen gibt es im Internet

www.frau-macht-demokratie.de