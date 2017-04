Konzertabend im Autohaus Brandt

Kirchweyhe - Von Sigi Schritt. " Lieder wie „In The Ghetto“, „Love Me Tender“, „Always On My Mind“ oder „Devil In Disguise“ sind unverwechselbar mit Elvis Presley verbunden. Wer am Donnerstagabend beim Konzert in Autohaus Brandt die Augen schloss, hätte denken können, dass der King of Rock’n’Roll für dieses mehrstündige Konzert auferstanden wäre.

Rund 400 Zuhörer – darunter Gäste aus Aachen und Magdeburg – erlebten, wie Oliver Steinhoff, einer der besten Tribute-Künstler Deutschlands, und seine Band die größten Elvis-Hits spielte.

+ Rund 400 Besucher verfolgen den Auftritt im Autohaus Brandt. © Bielefeld

Das Publikum klatschte im Stehen, zeigte sich begeistert und forderte Zugaben. Das nächste Konzert ist für Donnerstag, 2. November, vorgesehen.

+ Ein volles Haus. © Bielefeld

Dann trete die Philharmonie Nordwest zusammen mit der Band des Weyher Theaters auf, kündigt Geschäftsführer Günther von Ahsen an. „Es stehen rund 40 Leute auf der Bühne.“