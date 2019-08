Gebäude und Strohballen gehen in Flammen auf - eine Person verletzt

Ein Gebäudebrand in Melchiorshausen löste am Donnerstag den Alarm der Feuerwehren aus. Beim Eintreffen schlugen die Flammen bereits aus dem Dach.

Melchiorshausen - Die Feuerwehr ist am Donnerstagabend gegen 17 Uhr zu einem Gebäudebrand in die Straße Bollmannsdamm in Melchiorshausen alarmiert worden. Auf dem Dachboden waren 14 Strohballen gelagert, die auch in Vollbrand gerieten.

Vor Ort wurde das Gebäude als Wirtschaftsgebäude identifiziert. Durch den Wind und eine direkte Verbindung zum Wohnhaus, drohten die Flammen sich auf dieses auszuweiten. Durch die Löscharbeiten konnten die Feuerwehrleute das Übergreifen verhindern.

Laut Pressesprecher Steffen Wohlers waren Atemschutztrupps im Wohnhaus im Einsatz, um zu prüfen, ob die verbindenden Wände halten. Was das Wohnhaus betrifft, spricht er lediglich von einer Verrauchung in den Räumen. Schäden sind nicht entstanden.

Im Gebäude befand sich eine Person, die auch den Brand entdeckte. Sie verletzte sich und wurde mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Insgesamt waren mehr als 80 Einsatzkräfte vor Ort.