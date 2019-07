„Meine Kinder und Enkel sind mein ganzes Glück“

Lahausen - Von Rosi Freyer. „Ich bin dankbar und zufrieden, dass der Zusammenhalt in der Familie so gut klappt“, sagt Dorothea Rendigs, geborene Zöfelt, die heute ihren 95. Geburtstag feiert. Die Jubilarin wurde am 24. Juli 1924 als Älteste von sieben Geschwistern in Silberberg/Schlesien geboren. Heute lebt nur noch ihr jüngster Bruder.

Bis zum 14. Lebensjahr besuchte sie die Volksschule und hätte danach gerne eine Ausbildung begonnen. Da aber der Platz zu Hause knapp wurde, musste das junge Mädchen nur wenige Häuser vom Elternhaus entfernt als Haushaltshilfe arbeiten, durfte aber, wenn Zeit war, beim Lebensmittelverkauf helfen. „In dieser Zeit habe ich ganz viel fürs spätere Leben gelernt“, erklärt die Seniorin, für die bis heute der Ratschlag ihres Vaters gilt. Nämlich: Geht nicht gibt es nicht, man muss nur wollen.

Während der Kriegsdienstzeit hatte sie Gelegenheit, für ein Jahr als Kinderkrankenschwester zu lernen. Am Ende des Krieges erlebte sie die Russen und die Polen. „Ich hatte einen Beschützer. Die meisten jungen Frauen wurden vergewaltigt, das musste ich nicht ertragen“. 1946 wurde sie ausgewiesen. In einem verschlossenen Viehwagen ging es Richtung Westen. Keiner kannte das Ziel der Reise, die dann am Güterbahnhof in Syke endete. Die Menschen wurden nach Kirchweyhe gebracht, bekamen in der ehemaligen Gaststätte Koch Kaffee und Kuchen und wurden gleichzeitig gegen Läuse und Ungeziefer gepudert.

Wieder hatte Dorothea Rendigs Glück: Familie Köhrmann stellte ihr Wohnzimmer zur Verfügung, so dass fünf Personen aus der Familie Platz fanden. „Es war für uns wichtig, dass wir nicht getrennt wurden“, betont die alte Dame. Weihnachten 1946 kamen die Eltern und der Bruder nach, und die Familie feierte in Frieden gemeinsam das Fest. Bei Köhrmann lernte die junge Frau auch ihren späteren Mann Heinz kennen. Dieser arbeitete als Zimmermann in dem Betrieb. Als er Dorothea sah, war es für ihn Liebe auf den ersten Blick. 1948 verlobte sich das Paar, und 1951 wurde geheiratet.

Die jungen Leute zogen bei den Schwiegereltern ein, und Dorothea musste erfahren, dass die Mutter das Sagen hatte. Trotzdem sei das Zusammenleben gut verlaufen. 1952 wurde Tochter Heidrun geboren, Sohn Andreas 1957. Er starb allerdings im Alter von eineinhalb Jahren nach der Pockenimpfung. 1960 kam Tochter Bettina zur Welt. Nach dem Tod der Schwiegereltern zogen für einige Jahre noch die Eltern der Jubilarin mit ins Haus. Inzwischen zählt die Familie fünf Enkel, die wiederum der Oma vier Urenkel bescherten. „Meine Kinder und Enkel sind mein ganzes Glück“, strahlt die alte Dame, die immer gut umsorgt ist.

Vom guten Zusammenhalt profitieren alle. Die Enkel sind bis heute gerne bei Oma. Stellvertretend für alle erzählt Enkelin Kristina, dass Oma das Zentrum sei. „Wir hatten viel Arbeit und haben immer Geld in das Haus gesteckt, damit alle Platz hatten“, weiß Oma Dorli, wie sie liebevoll genannt wird. Die Rentenzeit hat sie gemeinsam mit ihrem Mann genossen. Die beiden sind gerne nach Usedom und auch nach Österreich gefahren. 2003 verstarb ihr Mann.

Die Zufriedenheit führt das Geburtstagskind auf die Gläubigkeit zurück. Seit über 60 Jahren geht sie am Sonntag in die Kirche nach Bremen. Ihr Motto „Was man will, kann man“ bewies sie gerade, als sie vor einigen Tagen mit ihrer Frauengruppe den Flughafen besichtigte und anschließend noch Kaffeetrinken war. Bewegung verschafft sich die alte Dame ebenfalls: Da sie oben wohnt, läuft sie mehrmals am Tag die Treppe hoch und runter. Jetzt freut sie sich darauf, zum Geburtstag ihre ganze Familie um sich zu haben.