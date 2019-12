„Meilenstein für die Gemeinde“: Investitionen für 20 Millionen Euro

Weyhe - Harmonie, einstimmige Entscheidungen, kontroverse Diskussionen, Szenenapplaus und Blumensträuße für Kommunalpolitiker – das haben am Mittwochabend mehr als 20 Zuschauer im Weyher Rathaus erlebt. Die Ratssitzung markierte das Ende des politischen Jahres.

Zu Beginn der Ratssitzung vereidigte die Vize-Bürgermeisterin Ingrid Söfty (CDU) Frank Seidel (SPD). Der neue Chef der Verwaltung freue sich auf die Zusammenarbeit mit Rat und Verwaltung. „Ich reiche allen meine Hand“, lautete seine Botschaft. In seiner Ansprache ging er kurz auf sein Wahlkampfmotto „Weyhe verliebt“ ein, blickte in die Runde und stellte fest, dass dieses Motto nicht nur für ihn gelte. Andere würden ebenfalls Tage und Nächte zusammenhocken und beraten. Seidel wurde Anfang November gewählt. Seine Wahlperiode endet Ende Oktober 2026.

Den durch Seidels Wechsel in den Verwaltungsvorstand Weyhes freigewordenen Platz in der SPD-Fraktion besetzt nun Kevin Buch aus Leeste. Seidels erste Amtshandlung bestand darin, den 27-Jährigen für den Rat zu verpflichten. Den dritten Blumenstrauß bekam Jürgen Borchers. Der Sozialdemokrat ist neuer Vize-Bürgermeister.

Kaum im Amt musste Kevin Buch, zusammen mit dem Plenum zahlreiche Entscheidungen treffen. Ein Schwergewicht unter den Beschlüssen war sicherlich die Haushaltssatzung für das kommende Jahr. Die Erste Gemeinderätin Ina Pundsack-Bleith erläuterte die Eckdaten. So habe der Ergebnishaushalt, der die laufende Verwaltungstätigkeit abbildet, ein Gesamtvolumen in Höhe von 63,8 Millionen Euro. Allein für den Betrieb der Schulen gebe die Gemeinde 6,4 Millionen Euro aus, für den Betrieb der vorhandenen Kindertagesstätten würden 14,6 Millionen Euro veranschlagt, für den Sportbereich 2,1 Millionen Euro und für die Unterhaltung der Straßen 1,9 Millionen Euro. Den größten Posten bilden die Personalkosten: Im kommenden Jahr würde die Gemeinde 677 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen – 317 würden im Kita-Bereich arbeiten (Personalkosten gesamt: 25,2 Millionen Euro).

Die Herrin der großen Zahlen verkündete, dass die Gemeinde zudem 16 Millionen Euro im Rahmen der Kreisumlage an den Landkreis zahlen müsse - es treffe sich gut, dass diese Umlage um mehr als Zwei-Prozent-Punkte gesenkt worden sei. Mit dem Überschuss in Höhe von 3,5 Millionen Euro erhöhe sich die Rücklage auf 35 Millionen Euro, sagte die Kämmerin.

Der Finanzhaushalt, der die Zahlungsströme abbildet und Infos über die Liquidität der Gemeinde gibt (vergleichbar mit der Kapitalflussrechnung im kaufmännischen Rechnungswesen) hat ein Gesamtvolumen von rund 77,5 Millionen Euro - davon sind allein 19,4 Millionen nur Investitionen.

+ Die Ratssitzung markiert das Ende des politischen Jahres in Weyhe. © Sigi Schritt

Die Kammerin listete auf, wofür zum Beispiel Geld ausgegeben werden soll. So fließen allein nächstes Jahr 5,5 Millionen Euro in die Schulen. Die Summe in Höhe von 4,7 Millionen Euro für die KGS Leeste bildet den Löwenanteil. Für den Ausbau der Straßen will die Gemeinde 2,5 Millionen Euro ausgeben, darin sei der Anteil für die LED-Beleuchtung in Höhe von 500000 Euro enthalten. Die Westseite des Bahnhofs in Kirchweyhe soll aufgewertet werden – 580000 Euro. Weiterhin soll die neue Bibliothek gegenüber der Leester Marienkirche errichtet werden – 2,1 Millionen Euro. Kein Haushalt ohne ein neues rotes Auto ist für Kämmerin Pundsack-Bleith schon ein geflügelter Spruch: 350 000 Euro werden in die Gemeindefeuerwehr investiert.

Zur Finanzierung wünschte sich die Verwaltung eine Kreditermächtigung in Höhe von 6,9 Millionen Euro, die sie aber nicht unbedingt ausschöpfen wolle. Bei diesem Punkt rechnete Ina Pundsack-Bleith vor, dass rund 64 Prozent aller Investitionen erwirtschaftet würden. Die Netto-Neuverschuldung beträgt rund 5,24 Millionen Euro. Daraus ergibt sich ein zu erwartende Schuldenstand in Höhe von 33 Millionen Euro und eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund 1080 Euro. Pundsack-Bleith merkte allerdings an, dass die Gemeinde ein Vermögen von rund 246 besitzt. Daraus wiederum resultiert ein Pro-Kopf-Vermögen von rund 8000 Euro.

Der Haushalt ist solide finanziert, befand Rainer Zottmann. Der SPD-Fraktionsvorsitzende nannte die Netto-Neuverschuldung „übersichtlich“ und die zu erwartende Zinslast unter ein Prozent sei „kein Problem“. Die Verwaltung habe eine klare Idee eines Tilgungsplans.

Den Haushalt bezeichnete Dietrich Struthoff als einen „Meilenstein für die Gemeinde“. 20 Millionen Euro hätte die Gemeinde noch nie innerhalb nur eines Jahres investiert. Der CDU-Fraktionsvorsitzende hofft, dass die Verwaltung auch in der Lage sei, „das Geld auszugeben“.

Annika Bruck, Fraktionsvorsitzende der Grünen, lobte Struthoff, dass in seiner Rede das Wort Ökologie fiel, das Wort Natur fehlte aber gänzlich, das sei auch bei Zottmann der Fall gewesen. Bruck legte den Fokus auf Umweltthemen. Für sie war der Klimanotstandsbeschluss der Gemeinde ein Meilenstein. Sie mahnte, den Klimaschutz ernster zu nehmen. Das sei beim Thema Dreye-West III gar nicht gelungen (wir berichteten mehrfach). Sie stellte das Verhältnis infrage, ob man 14,6 Prozent aller Investitionen für Straßen und dagegen 2,6 Prozent für die Natur ausgeben möchte, ebenfalls am Mittwoch beschlossene Landschaftsplan, sei darin schon enthalten. Trotz der mahnenden Worte stimmten die Grünen zu.

Dagegen lehnten die anwesenden Liberalen den Haushalt ab. Dafür ernteten sie Szenenapplaus aus dem Publikum. Die Fraktionsvorsitzende Antje Sengstake erklärte die Hintergründe der Symbolpolitik, weshalb auch Joyce Budelmann sowie Hans-Herbert Gaul gegen den Satzungsentwurf gestimmt haben (Marco Genthe, FDP, war ebenfalls wie Torsten Kobelt, Die Partei, nicht anwesend). Der Gewerbegebiet-Erweiterung Dreye-West III mit der geplanten Verschiebung der -grenze auf 50 Meter an die Ochtum heran, schmecke den Liberalen nicht. Sie sprachen sich außerdem dafür aus, dass die Gesamtverschuldung nicht steigen soll. Die Ausgaben für Straßen, Schulen und Gebäude könnten die Gemeinde in eine Krise stürzen. Sengstake zitierte den Landesrechnungshof, der besorgt um die erneut gestiegene Verschuldung der Kommunen sei.

Sengstake forderte, dass die Gemeinde die Praxis der Einforderung dieser Beiträge aufgibt. Das hätten andere Kommunen längst gemacht. Diesem Plädoyer merkte Bürgermeister Seidel an, dass er von der FDP dazu Alternativvorschläge vermisst habe, wie sie glaubt, die fehlenden Einnahmen zu kompensieren.