Mehrheitlich beschlossene Sache

WEYHE - Von Sigi Schritt. Mehrheitlich hat der Rat am Donnerstagabend den von der Verwaltung vorgelegten Haushalt beschlossen. Er beinhaltet unter anderem ein Investionsvolumen von rund zehn Millionen Euro – aber auch die Erhöhung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer.

Der Wunsch der Kämmerin Ina Pundsack-Bleith, ein einstimmiges Ergebnis zu erzielen, ging – trotz intensivem Werben etwa durch Bürgermeister Andreas Bovenschulte – nicht in Erfüllung. Nur die Vertreter der SPD und der CDU stimmten geschlossen für das Zahlenwerk. Dahinter verbergen sich viele Projekte, signalisierte Frank Seidel. Der Sozialdemokrat nannte beispielhaft den Neubau des Leester Feuerwehrgerätehauses und der Kita am Neddernfeld, die Ortskernsanierung in Leeste mit einem neuen Kultur- und Bildungszentrum und die Sanierung der KGS Leeste. Der 59-Millionen-Haushalt sei ausgeglichen. „Die Schulden wachsen nicht ins Uferlose“, kommentierte Dietrich Struthoff (CDU) die Netto-Neuverschuldung von 1,37 Millionen Euro. Wie die Kämmerin vorgerechnet hatte, soll am Jahresende der Schuldenstand 33 Millionen Euro betragen – bei einem rechnerischen Gesamtvermögen der Gemeinde von 217 Millionen Euro. Die Erhöhung der Hebesätze von 370 auf 400 Prozent (Grundsteuer) und von 410 auf 450 Prozent (Gewerbesteuer) trugen die Christdemokraten ebenso mit. Bei den Grünen blieb nur die Hand des ehemaligen Fraktionschefs Elmar Könemund unten: Die neue Fraktionsvorsitzende Annika Bruck machte deutlich, dass das Aufforstungsprojekt in Melchiorshausen für sie einen großen Stellenwert hat. Es sei in einer Demokratie nun mal so, dass nicht alle Wünsche berücksichtigt werden, wenn man nicht 51 Prozent der Stimmen hat. Elmar Könemund monierte lediglich, dass die Grundschule Sudweyhe keine Heizung bekommt, die sich aus erneuerbaren Energien speist. Erklärung des Bürgermeisters: Bei der Entscheidung habe man sich auf den Rat von Fachleuten verlassen, sich gegen eine Pelletheizung zu entscheiden. Das ließ Könemund nicht gelten, den gesamten Etat wollte er aber nicht ablehnen. Da die Haushaltssatzung „keinen Unterschied zwischen allgemeinem Haushalt und Investitionen macht, will ich auch keinen Unterschied machen“. Er enthielt sich ebenso wie die Liberalen sowie Torsten Kobelt („Die Partei“). „Ich konnte mich in den letzten drei Monaten nicht beteiligen“, begründete der Grundmandatsträger seine Enthaltung. Die FDP plädierte dafür, den neuen Gewerbesteuerhebesatz zehn Prozent weniger anzusetzen, konnte sich aber nicht durchsetzen.