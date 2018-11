Mehrheit will neue Kita

LEeSTE - Von Katharina Schmidt. Der Bedarf an Kita- und Krippenplätzen steigt. Fast alle Mitglieder des Ausschusses für Schule, Kindertagesstätten und Jugend haben deswegen in ihrer Sitzung am Dienstagabend für den Bau einer neuen Kita in Leeste, südlich des Reinswegs, gestimmt. Gegenstimmen gab es keine, Joyce Budelmann von der FDP enthielt sich.

„Die FDP hat ein bisschen Bauchschmerzen bei den hohen Investitionen“, sagte Budelmann bei der Sitzung in der Grundschule Leeste. Die Baukosten würden sich laut Katharina Hebecker von der Gemeindeverwaltung auf 3,2 Millionen Euro belaufen. Hinzu kämen Ausgaben für den Kauf des Grundstücks (150 000 Euro) und die Ausstattung (65 000 Euro). Im besten Fall schießt das Land Niedersachsen 900 000 Euro Förderung dazu.

„Wir haben verschiedene Varianten geprüft“, führte Hebecker aus. Für eine Erweiterung kommt nur die Kita Dreye in Betracht. Der Bedarf an Plätzen liegt aber am anderen Ende des Gemeindegebiets. Eine Teilsanierung der ehemaligen Grundschule Melchiorshausen schließt die Verwaltung aus: Die Qualität entspräche nicht dem eines Neubaus, es gäbe keine Erweiterungsoptionen, die dort ansässige Großtagespflege würde in Mitleidenschaft gezogen – und teuer wäre es trotzdem. Sonja Eden (SPD) fügte hinzu, dass es dort nicht genug Parkplätze gebe.

Die FDP habe überlegt, ob die ehemalige Grundschule nicht doch geeignet wäre, führte Joyce Budelmann aus. „Was soll denn mit dem Gebäude passieren?“, fragte sie. Darauf antwortete Bürgermeister Andreas Bovenschulte: „Wir müssen uns natürlich Gedanken über die Nachnutzung machen. Das ist aber nicht Ziel dieser Diskussion.“ Für eine Kita sei das Gebäude suboptimal.

Platz für sechs Gruppen

Zum Kita-Jahr 2019/2020 benötigt Weyhe laut Prognosen des Bremer Standentwicklungsbüros „Forum“ drei weitere Krippengruppen. In einem Neubau – der Gemeinde schwebt vor, den Grundriss der Kita Am Neddernfeld zu kopieren – könnten fünf Krippen- und eine Kindergartengruppe unterkommen. Bovenschulte schilderte, dass es günstiger sei, direkt groß zu bauen, als klein anzufangen und später anzubauen – selbst wenn manche Räume zunächst leer stehen sollten.

Frank Seidel (SPD): „Wir werden die Plätze brauchen, da bin ich mir sicher.“ Hannelore Roitsch-Schröder (Grüne) erinnerte an die Zeit, als die Gemeinde über eine dritte Kita diskutierte – und darüber, was passiert, wenn diese leer stehen sollte. „Früher haben alle gesagt: ,Keiner gibt so kleine Kinder in eine Krippe.‘ Und jetzt? Es ist absolut notwendig und sinnvoll, in dieser Größe zu bauen.“ Sie merkte an, dass der Mitarbeiterraum, wie er Am Neddernfeld sei, zu klein für das zu erwartende Personal sei.

Susanne Peters (CDU) fand die Anregung mit dem Mitarbeiterraum gut – ebenso wie den Plan, eine Kita zu bauen. Es sei eine Pflicht, Krippen- und Kitaplätze zu schaffen.

Am 19. Dezember berät der Rat ab 18.30 Uhr im Rathaus über die geplante Kita.