Mehrere Tausend Gäste erwartet

Wollen die gute Stube der Gemeinde an jedem Donnerstag in den Sommerferien in einer Feierzone verwandeln: Ines Mannott von der Gemeinde, Schausteller Heiko Fortmann (Fisch), Mariano Paderi (Eis), Norman Kostelidis (Garbs), Uwe Senkowski (Crossini), Britta Vergiehn (Pfälzer Weintreff), Florian Walter (Lions), Antje Eggers (Zapferei), Jörn Krehl (Viva), Georg Bert (Bratwurst Biene) sowie Bettina Gualtieri (Vivaldi). Foto: Jantje Ehlers

Kirchweyhe – Die beliebte Veranstaltungsreihe „Summer in the City“ hat im vergangenen Jahr – verteilt über sechs Wochen – mehr als 10 000 Besucher auf den Kirchweyher Marktplatz gelockt.

Die Gemeinde will an diesen gewaltigen Erfolg anknüpfen und lädt für die Sommerferien wieder in die gute Stube der Wesergemeinde ein. An jedem Donnerstag in der Zeit von 17 bis 22 Uhr wird gefeiert. Das kündigten gestern Bürgermeister Andreas Bovenschulte und Ines Mannott vom Stadtmarketing an. Sie stellten gestern im Rathaus das Konzept vor. Außerdem brachten sie Verstärkung mit: Gastronomen, die unter anderem die geplanten fünf Getränkestände und neun Essen-Wagen beschicken.

Daran will die Gemeinde festhalten: Es soll laut Ines Mannott aus Ständen erneut eine Wagenburg aufgebaut werden, die maximal zwei Drittel der Marktplatz-Fläche ausfüllen darf.

Neben den Gastonomen will die Gemeinde für Sitzplätze sorgen und für den Anfang 40 Bierzeltgarnituren aufstellen. Außerdem werden sogenannte After-Work-Konzerte den Feierabend einläuten, so Mannott. Dabei treten die Bands auf einer 42 Quadratmeter große Bühne auf.

Rückmeldungen aus den Reihen der Besucher hätten dem Organisationsteam um Ines Mannott gezeigt, dass es richtig ist, auf lokale und regionale Bands zu setzen. So hatte das Publikum 2018 das Open-Air-Konzert der Weyher Band New Jam sehr gelobt. Es muss also nicht der Auftritt eines Künstlers aus Übersee sein, so die Erkenntnis. Das Publikum trifft am 1. August erneut auf New Jam.

Zum Start bittet die Gemeinde die Jugendband Vanol (Weyhe) ebenso auf die Bühne wie die Sambagruppe Sambrassa (Stuhr). Es folgt außerdem ein Rudelsingen, bei dem laut Mannott Texte per Beamer an die Wand projiziert und Liedzettel an die Gäste verteilt werden. Das Musikduo Felix Fleischmann und Simon Bröker präsentiert Gassenhauer und beliebte Klassiker wie „Westerland“ von den Ärzten, „Lemon Tree“ von Fools Garden und Hits von Abba und den Beatles.

An weiteren Tagen bieten Lenna (Stuhr) Power-Pop und Shy Marona (Weyhe) Rock’n’Roll. Die Bremer Formationen „NeverTooLate“ und die Künstlerin Ann Doka sowie ihre Band ergänzen das Programm. In den Pausen unterhält DJ Tilow die Gäste.

Es gibt auch eine Neuerung: Die Gemeindeverwaltung hatte Anregungen von Parteienvertretern und Besuchern ernst genommen und will ein Mehrweg-Konzept etablieren. So müssen die Gäste an den Bierständen vom Ristorante Vivaldi, Garbs am Markt und von der Zapferei für jedes Glas ein Euro Pfand bezahlen. „Sie können es an jedem der drei Stände wieder zurückgeben“, so Mannott. Dadurch soll Plastikmüll vermieden werden.

Den Platz rund um das Veranstaltungsareal hat die Gemeinde ebenfalls im Blick. „Wir schreiten ein“, wenn Marktplatzbesucher zum Beispiel den Platz um das Maskenbrunnen-Hochbeet oder um die Bänke vermüllen, so Mannott. „Wir halten die Augen auf“, versichert die Rathausmitarbeiterin. Dabei schließt sie nicht aus, auf fremde Hilfe zu setzen.

Außerdem soll der Parkplatz zwischen Bahnhofstraße und Marktplatz wieder für den Rettungsdienst freigehalten werden. Räder dürfen in diesem Bereich nicht abgestellt werden.

Den Mitgliedern des Lions Clubs Bremer Süden hat die Teilnahme im vergangenen Jahr gefallen. Sie wollen sich wieder beteiligen, kündigt das Lions-Mitglied Florian Walter an. Allerdings werden die Löwen nicht an allen sechs Tagen dabei sein.

Termine: 4. Juli Jugendband „Vanol“, „Sambrassa“, Rudelsingen mit Felix Fleischmann und Simon Bröker

11. Juli

Tanzschule Reiners mit Wettkampfgruppen und einer Kindertanzgruppe, Powerpop-Band „Lenna“

18. Juli

„Shy Marona“

25. Juli

NeverTooLate

1. August Lateinformation „TSC Hansa Syke”, New Jam

8. August

Wednesday Nine, Ann Doka & Band

In den Pausen: DJ Tilow Zeit: 17 bis 22 Uhr Der Eintritt ist frei