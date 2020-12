Mehr Umsatz dank Corona?

Wie es auf dem Weyher Wochenmarkt in der Pandemie läuft / Letzter Tag für Familie Brüning

+ © Rainer Jysch Betriebsamkeit mit Mund- und Nasen-Bedeckung sowie regelkonformen Abständen beim geduldigen Schlangestehen. Auf dem Weyher Wochenmarkt läuft der Verkauf trotz der Corona-Beschränkungen problemlos. © Rainer Jysch

Weyhe – Silke Dahremöller und Bianca Uhrmann aus Kirchweyhe sind mit ihrem Verkaufswagen „Grünling“ auf dem Weyher Wochenmarkt kaum zu übersehen. „Heute haben wir eine klassische Erbsensuppe und eine Möhren-Kokos-Ingwer-Suppe zum Mitnehmen im Angebot“, erklärt Bianca Uhrmann. Mit vegetarisch geprägten, hausgemachten Speisen sind die beiden erst seit Kurzem auf dem Weyher Wochenmarkt. Auch süßes Gebäck und vitaminreiche Getränke bieten sie an. Ökologisch hergestelltes Geschirr und umweltfreundliche Verpackungen sind für sie selbstverständlich. „Unser Besteck ist aus Mais-Stärke“, so Silke Dahremöller. „Wir gehören zu den Verrückten, die während der Coronazeit den Sprung in die Unternehmertätigkeit wagen“, scherzt Bianca Uhrmann. Anders als bei ihren Marktnachbarn fehlt den Jungunternehmerinnen der Vergleich zu einem coronafreien Marktgeschehen in Weyhe.