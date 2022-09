Mehr Komfort bei der Erdumrundung: Bürgerbus Weyhe stellt neues Gefährt vor

Von: Dierck Wittenberg

Teilen

Einsteigen, bitte: Regine von Larcher, Vorsitzende des Weyher Bürgerbus-Verein, am Steuer des neuen Busses, der nun auf Linie 117 zwischen Sudweyhe und Erichshof unterwegs ist. Sie selbst fährt seit zwölf Jahren den Bürgerbus. © Wittenberg

Fast 300 000 Kilometer sind eine ehrenwerte Laufleistung. Diese Marke hat der Bürgerbus, der bis vor Kurzem auf der Linie 117 unterwegs war, in gut fünf Jahren erreicht. Der Kilometerstand hatte sich auf den Fahrten zwischen Erichshof und Sudweyhe zuletzt aber bemerkbar gemacht: Zweimal musste der Bus abgeschleppt werden, berichtete Regine von Larcher, erste Vorsitzende des Bürgerbus-Vereins.

Weyhe – Damit ist es aber fürs Erste vorbei. Denn der Anlass für den kurzen Einblick in die Pannenstatistik war die Vorstellung des Nachfolgefahrzeugs am Montagmittag. Neben einem Dutzend Fahrerinnen und Fahrern (von insgesamt etwa 40), waren Vertreter des Vereins Pro Bürgerbus, von Sponsoren und den Gemeinderatsfraktionen sowie Bürgermeister Frank Seidel in die Garage des Vereins in Leeste gekommen.

Seidel hob den Beitrag, den der Bürgerbus-Verein leiste, hervor – für die Gemeinde, aber auch für die Verkehrswende und fürs Klima. Deshalb sei es „wichtig, dass solche Projekte vorangetrieben werden“. Zudem richtete Seidel seinen „herzlichen Dank“ an die – allesamt ehrenamtlichen – Fahrerinnen und Fahrer. Dem Bürgerbus-Verein bescheinigte er einen „ausgeprägten gesellschaftlichen Kompass“ und verwies auf kostenlose Fahrten für ukrainische Flüchtlinge zu Beginn des Krieges sowie auf Sonderfahrten zum Frühlingsmarkt und zum Impf-Mobil. „Eine tolle Geschichte“, so Seidel.

Bus hat mehr als sieben mal die Erde umrundet

Angesichts der fast 300 000 gefahrenen Kilometer erinnerte der Bürgermeister daran, dass der Bus umgerechnet mehr als sieben Mal die Erde umrundet hat: „alles auf Weyher Gebiet“. Als der Bürgermeister dem neuen Bus eine unfallfreie Fahrt wünschte, gab Regine von Larcher zu bedenken: „Ich befürchte, der eine oder andere Spiegel wird wieder dran glauben müssen“. Dafür sei die Bahnhofstraße einfach zu eng.

Aber mit den altersbedingten Pannen sollte es erstmal vorbei sein. Der neue Bürgerbus ist wie sein Vorgänger ein VW T 6, der von der österreichischen Firma K-Bus umgebaut wurde. Und den der Bürgerbus-Verein gerne schon früher in Dienst gestellt hätte. „Aber half ja nichts“, sagte von Larcher. „Im August war es endlich soweit.“

Neben geringerer Pannen-Anfälligkeit bringt der neue T 6 einige weitere Verbesserungen mit, auf die von Larcher hinwies. Eine LED-Leuchte, die einen Lichtkegel in den Bereich der vorderen Tür wirft, erleichtere den Fahrgästen bei Dunkelheit das Einsteigen. Und Düsen über den Sitzen versprechen eine bessere Verteilung der Heizungsluft. Und für die Ehrenamtlichen Fahrer hinterm Steuer gibt es nun eine schwenkbare Trennwand vor der Fahrerkabine – statt einem Vorhang, der in der Corona-Pandemie installiert wurde.

Fahrgastzahlen steigen wieder

Inzwischen stiegen die Fahrgastzahlen wieder, sagte von Larcher mit Blick auf die Pandemie. Vor Corona habe man rund 25000 Fahrgäste im Jahr gehabt, davon rund zwei Drittel auf der Linie 117, ein Drittel auf der Linie 116.

Der Preis für den neuen Bus belief sich laut von Larcher auf 100 000 Euro. Dank zweier Fördertöpfe habe der Verein dieses Mal einen Eigenanteil von 5000 Euro tragen müssen. Den stemme der Verein dank seiner Sponsoren aus eigenen Mitteln.

Zuletzt haben sich aber auch beim Bürgerbus-Verein die Spritpreise in hohen Diesel-Rechnungen bemerkbar gemacht. Zur Unterstützung des Vereins gab dessen erste Vorsitzende einen einfachen Tipp: Damit vom Fahrpreis mehr beim Verein ankommt, solle man die Karten nach Möglichkeit im Bus kaufen, so von Larcher.