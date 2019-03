CDU fordert: Mehr Abstellplätze für die Autos der Pendler

Weyhe - Von Sigi Schritt. Die Parkplatzsituation am Kirchweyher Bahnhof ist eines von insgesamt drei Themen, die die CDU Weyhe ins Visier genommen hat. Sie formulierte Änträge dazu.

Der Vorsitzende Dietrich Struthoff und seine Stellvertreterin Ingrid Söfty kritisieren, dass auf der Leeste zugewandten Bahnhofseite Stellplätze für Pendler fehlen, die insbesondere die Züge Richtung Bremen erreichen wollen. Auf dem Gelände der Deutschen Bahn werde nach wie vor wild geparkt. Das zeige, dass viel mehr Platz als jetzt benötigt wird. Struthoff kündigte an, dass geplante Baustellen an der Bundesstraße 6 in Bremen-Arsten Auswirkungen auf Weyhe haben und die Nachfrage für den ÖPNV sich erhöhen wird.

Die CDU erinnert an einen von ihrem Fraktionskollegen Dennis-Kenji Kippker gestellten Antrag, der sich mit der Vergrößerung des Parkraums beschäftigt hat. Es gab dazu eine Ausschusssitzung. Ein Büro aus Berlin hatte dazu Pläne vorgelegt, die die Christdemokraten begrüßten, aber passiert sei nichts. „Wir wollen, dass Arbeiten vorgezogen werden.“ Es geht laut Struthoff nicht alleine um Parkraum, sondern auch um einen sicheren Platz für Fahrräder und einen barrierefreien Zugang zum Bahnhof.

Die CDU glaubt, dass die Nachfrage nach ÖPNV-Angeboten wächst. Struthoff und Söfty finden es richtig, dass die Verwaltung überprüft, inwieweit Kinder und Jugendliche kostenlos Bus und Bahn fahren können. Der CDU-Vorsitzende weiß, dass die Ansichten über den individuellen Verkehr sich gewandelt haben. „Früher strebte jeder Jugendliche an, einen Führerschein zu machen und ein Auto zu kaufen. Meine Kinder wollen das nicht. Sie benutzen Bus, Zug und Flugzeug.“ Notfalls werde ein Auto gemietet.

Deshalb ist laut Struthoff richtig, Jüngere an den ÖPNV zu gewöhnen – mit einem kostenlosen Zugang zu eben allen Verkehrsmitteln. Die Christdemokraten wollen, dass die Verwaltung prüft, ob der Landkreis mit in die Finanzierung einsteigen kann. „Die Gratis-Beförderung für Kinder und Jugendliche bedeutet für Familien eine finanzielle Entlastung. Und das wiederum bedeutet Teilhabe an anderen Dingen des Lebens", so Söfty.

Beim Thema „Ortsbild erhalten – Neubauten gestalten“ haben die Christdemokraten ihre Meinung geändert. Sie wollen im Rat anders als im Ausschuss entscheiden. Sie hatten sich beim Thema enthalten. Es klinge zunächst gut, wenn auf Grundstücken, auf denen Häuser abgerissen worden sind, neue Gebäude entstehen, die zum Ortsbild passen. Aber wer sagt, was in die bestehende Bebauung passt? fragt Ingrid Söfty.

Weyhe habe keine Gestaltungssatzungen, abgesehen davon, dass First- und Traufhöhen und Geschossanzahl festgelegt würden. „Man muss Bürgern nicht alles vorschreiben“, findet Söfty. Sie will auf Freiwilligkeit setzen. „Eingriffe in das Recht eines Bürgers lehnen wir ab.“ Die Bauvorschriften sind bindend. Wenn die Gemeinde bei jedem Verkauf eines Hauses ihr Vorkaufsrecht ausübt oder ganze Areale in den Zwischenerwerb nimmt, könne sie vertraglich vieles regeln. Sogar die Steingärten ausschließen, um die sich in jüngster Bauaussitzung eine länger Diskussion rankte (wir berichteten).

Weiterhin wollen die Christdemokraten es erreichen, dass Grundstücke in neuen Baugebieten auch bauträgerfrei erworben werden können. Ein Anteil müsse die Politik für diesen Zweck reservieren lassen. Bei Verkauf an einen Investor müsste ein entsprechender Passus in den Vertrag aufgenommen werden. „Wie hoch der Anteil sein soll, muss noch festgelegt werden“, so Dietrich Struthoff.