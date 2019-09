Mehr als 100 000 Gäste besuchen das Freibad

Kirchweyhe - Von Sigi Schritt. Die Saison des Weyher Freibads endet mit einem Rekord. Es geht aber nicht um die Anzahl der Gesamtbesucher, sondern um die Menge der Gäste an einem einzigen Tag. Seit 2010 war kein Öffnungstag besser besucht als der letzte Juni-Sonntag in dieser Saison. An jenem Tag tummelten sich knapp 4 000 Besucher im Bad, sagte die zuständige Rathausmitarbeiterin Susanna Clottey. Sie äußerte sich zufrieden. „Wir haben kein Hammerjahr gehabt wie 2018, sondern einen guten norddeutschen Sommer.“

In den 133 Tagen, an denen das Freibad geöffnet war, hat das Kassenpersonal exakt 100 909 Gäste gezählt. An das Abschlussergebnis vom Vorjahr, als rund 125 000 Gäste ins Bad strömten, konnte die Gemeinde nicht anknüpfen, aber immerhin ist die Marke von 100 000 übersprungen. „Die gibt es seit dem Bestehen des Bades“, so Clottey. Nicht alle wollten zum Baden, wie Clottey versicherte, so wollten einige die seit Sonntag geschlossene Gastronomie Crossini ausprobieren oder ein Konzert besuchen.

Auch hinsichtlich der Einnahmen sei es kein schlechtes Jahr gewesen, blickte die Rathausmitarbeiterin zurück. Es ist exakt die Summe von 180 336,50 Euro zusammengekommen, bilanzierte Clottey. Im Vorjahr waren es rund 219 000 Euro – 2017 lag die Summe bei 121000 Euro. Die Einnahmen müssten allerdings gegengerechnet werden, erklärte die Rathausmitarbeiterin weiter, zumal das Bad pro Jahr rund eine halbe Million Euro koste. Egal, wie man es dreht und wendet, das jährliche Defizit liege jährlich bei rund 400 000 Euro. Wie Susanna Clottey zog auch der Leiter der Einrichtung, Markus Kuske, ein positives Fazit. Die Zahlen belegen, dass das Freibad auf eine treue Stammkundschaft setzen kann, so der Meister für Bäderbetriebe.

Das Sicherheitskonzept der Gemeinde sei ebenso voll aufgegangen, resümiert er. Zwar musste das Personal schon hier und da mal ein Pflaster ausgeben, doch das Vier-Augen-Prinzip konnte besonders an stark frequentierten Tagen durchgesetzt werden. Wie Kuske und Clottey berichteten, habe nicht nur die Mitglieder der Weyher DLRG-Ortsgruppe das Freibad-Team unterstützt, sondern erstmals in dieser Saison auch acht ausgebildete Rettungsschwimmer. Diese sind normalerweise zum Beispiel bei der Polizei und Feuerwehr tätig und haben sich nebenbei etwas dazuverdient. „Die Koordination war nicht einfach, weil ich deren Dienstpläne für uns abgeglichen habe“, erläuterte Kuske, „aber es ging“. Die Gemeinde hatte sich für die Unterstützung ausgesprochen, weil es im Vorjahr Meldungen aus anderen Bädern gab, in denen Menschen ertrunken waren. Weyhe wollte laut Clottey lieber auf Nummer sicher gehen. Allerdings musste das Personal auch durchgreifen. Streitlustigen Jugendlichen erteilte das Bad ein dreiwöchiges Hausverbot. „Eine Mutter rief an und bedankte sich sogar“, so Clottey.

Nach der Saison ist vor der Saison, heißt es im Freibad. Deshalb arbeiten die Mitarbeiter der Einrichtung daran, das Bad winterfest zu machen. So werden nicht nur Bänke, Mülleimer und Uhren in den Abstellkammern verstaut, auch die Beckenköpfe werden abgedeckt, um sie vor der Witterung zu schützen.