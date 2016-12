Medicum: Investor zieht positives Fazit

Erneut Bautätigkeiten auf dem Areal

In dieses Gebäude sollen nächstes Jahr ein Hörgeräte-Akustiker und ein medizinisches Warenhaus einziehen.

Leeste - Von Sigi Schritt. Zusammen mit dem Rudolf-Virchow-Haus auf dem gleichen Areal bildet das Medicum in Leeste nahe dem Rathaus seit seiner Eröffnung im Februar das größte ambulante Zentrum im Kreis. Dort praktizieren rund 20 Mediziner. „Es ist auch die modernste Einrichtung dieser Art, in der sogar mehrere Operationen an der Tagesordnung sind“, sagt der Achimer Investor Peter Flügge. Er zieht ein positives Fazit.

Das Konzept scheint sich zu bewähren, hätten ihm Patienten und Ärzte bestätigt. Die Patienten müssten nicht mehr zwingend in den Praxen Platz nehmen, sondern könnten beispielsweise auch (mit ihrer Begleitung) im Genusswerk, einer Bäckerei mit Café, etwas essen oder trinken und plauschen. „Die Praxen geben Pager aus, um sie rechtzeitig anzufunken, damit sie wissen, wann sie drankommen. Das entlastet die Wartezimmer und die Menschen sind entspannter“, beschreibt Flügge den eingetretenen gewünschten Effekt.

Peter Flügge hat Neues im Sinn: Derzeit lässt er auf dem Parkplatz ein Gebäude errichten, das viel Raum für ein medizinisches Warenhaus sowie einen Hörgeräte-Akustiker bietet.

Die Ladengeschäfte seien bis auf eine kleinere Verkaufsfläche bereits vermietet, so Flügge. Der Akustiker verlagere seine Praxis von Kirchweyhe nach Leeste. Er habe dann mehr Fläche zur Verfügung. Flügge glaubt, dass die Zusammenarbeit mit dem vorhandenen Hals-Nasen-Ohren-Arzt sicherlich noch enger werde. Das trägt der Bundespolitik-Forderung Rechnung, dass die Wege in der Versorgung kurz sein sollen, sagt Flügge.

Das neue Gebäude wird sich in die Optik des Medicums einfügen, kündigt Flügge an. Die Fertigstellung ist für Juni geplant.

Passanten wundern sich, weshalb am Ende des Neubaus eine Gasse geblieben ist, die zum Feld führt. Die Architekten hätten bei ihrer Planung eine Achse in Richtung Feld zwischen der Hauptstraße und den bestehenden Gebäuden freihalten müssen, so Flügge. „Dieser Umstand zählt zu den städteplanerischen Regeln, die es einzuhalten galt.

Es hat sich in den vergangenen Monaten auch herausgestellt, dass die Praxen wesentlich mehr Parkplätze beanspruchen als zuvor der Supermarkt. „Das war das Ergebnis von Messungen.“ Das Baurecht sehe 110 Plätze vor, derzeit gibt es 150. Doch das reicht dem Investor nicht. Er will ein weiteres Flurstück, 4 .500 Quadratmeter groß, zu weiteren Parkplätzen umwandeln. Die Nutzung soll gratis bleiben. Eine weitere Zufahrt zu dem Gelände sei vorerst nicht geplant. Anlässlich der jüngsten Gewerbeschau hätten Autos bereits auf seinem Areal parken dürfen. Eine weitere Zufahrt zu diesem Gelände sei aber bislang nicht vorgesehen.