Medaillen aus der Sahara belohnen Läufer

Weyhe - Im Westen der Sahara fertigen saharauische Flüchtlinge Medaillen aus Keramik. Jede ist ein Unikat, von Hand geformt und bemalt. Die Arbeit hilft ihnen, ihre Familien zu versorgen und aus einem trostlosen Alltag auszubrechen. Einer ihrer Abnehmer: Der Sport-Förderverein Niedersachsen.

Im Sommer richtet der Verein in Kooperation mit dem Kreissportbund zum sechsten Mal den Tag des Sports aus, dieses Mal auf dem Gelände der KGS Kirchweyhe. Am Sonntag, 18. Juni, werden dort Vereine und andere Akteure Tausenden Besuchern ein breites Angebot rund um Sport und Gesundheit präsentieren. Auf dem Programm steht auch wieder der Wohltätigkeitslauf „Run for help“. Die Teilnehmer werden erstmals Medaillen aus der Sahara bekommen.

Hintergrund: Die kleinen Trophäen werden bereits bei dem „Watt-Moor-Ultra-Lauf“ an der Nordsee verteilt. Initiator dieses Laufs ist der Bremer Dr. Wilfried Seehafer – Rechtsanwalt, leidenschaftlicher Läufer und ein Bekannter des Sport-Förderverein-Vorsitzenden Michael Gillner.

Kennengelernt haben sich Seehafer und Gillner geschäftlich, nun kooperieren sie auf sportlicher Ebene. Seehafer will die 300 bis 400 Keramik-Medaillen für den „Run for help“ bei seinem nächsten Besuch in der Sahara mit nach Deutschland holen. Er ist bereits auf allen Kontinenten gelaufen und nimmt in dem Wüstengebiet zum wiederholten Male am Sahara-Marathon teil.

Außerdem plant Seehafer, bei dem Lauf in Weyhe selbst an den Start zu gehen. Im Gegenzug versucht Gillner, bei dem Watt-Lauf dabei zu sein.

Die Startgelder des „Run for help“ (Pro Läufer mindestens fünf Euro) werden an regionale Einrichtungen gespendet. Teilnehmer können fünf Kilometer, zehn Kilometer oder einen Halbmarathon laufen.

Rund 60 Helfer stellen den Tag des Sports ehrenamtlich auf die Beine. Sie wollen Vereinen eine Plattform geben, das Ehrenamt stärken und auf die sportliche Vielfalt der Region aufmerksam machen. Bei der Veranstaltung sind Jung und Alt willkommen. Inklusion und Integration werden großgeschrieben.

Vereine, die beim Tag des Sports mitmachen wollen, können sich bei Alena Scholz (E-Mail: alena.scholz@tag-des-sports.com) melden oder unter Telefon 04241/93 32 92 anrufen. Ein Anmeldeformular für den „Run for help“ wird in den kommenden Wochen auf der Internetseite des Tags des Sports freigeschaltet.

www.tag-des-sports.com