Massiver Schneefall erwartet: Bauhof in Alarmbereitschaft

Weyhe - Von Sigi Schritt. Sonne, blauer Himmel, Wolken und Temperaturen um die sechs Grad Celsius. Von diesem Wetter hat sich der Leiter des Weyher Bauhofs Detlef Laabs-Wrieden Donnerstagmittag nicht täuschen. „Der Winter kommt, und das Salzlager ist voll.“ Der 52-Jährige setzt auf die aktuelle Warnung des Wetterdienstes Meteogroup, der die Gemeinde täglich zwei Mal per E-Mail informiert. Und dieser Dienst habe für die Nacht zum morgigen Freitag für die Region massiven Schneefall angekündigt. „Wir sind darauf gut vorbereitet.“ Die Fahrzeuge sowie die Mitarbeiter seien alarmiert und einsatzbereit.

Der 52-jährige Bauhofchef hat Wintererfahrung: Er hatte als Gärtner zehn Jahre lang die Start- und Landebahn sowie das Vorfeld des Bremer Flughafen von Schnee und Eis befreit. Als technischer Leiter des Bauhofs in der Nachbargemeinde Stuhr organisierte Laabs-Wrieden 15 Jahre lange den Räumdienst.

In dieser Saison sei der Winter aber bislang kaum ins Gewicht gefallen. Im November mussten Bauhofmitarbeiter die Brücken auf Eisglätte überprüfen – das war es schon. Im Jahr davor hielt sich der Winter ebenfalls in Grenzen – der Salzverbrauch lag bei 25 Tonnen.

Insgesamt sind 75 Tonnen eingelagert – dazu kommt noch ein Tank mit 20 000 Litern Magnesiumlauge.

In diesem Jahr haben die Bauhofmitarbeiter am vergangenen Wochenende erstmals Salz gestreut, um die Wege vom Eis zu befreien. „Es waren unterm Strich zehn Tonnen“, berichtet Laabs-Wrieden. Eisregen sei grundsätzlich besonders schwierig. „Wie heiße Kohle im Schnee Löcher verursachen würde, so tauen Salzkristalle sich durch die Oberfläche. Ein einzelnes Korn kann jedoch den Eispanzer nicht auflösen. Deshalb fügen wir Wasser, Salz und Magnesium zu einer 20-prozentigen Magnesiumchloridlösung zusammen.“ Die werde dann auf die Straßen gesprüht. Es seien rechnerisch aus Umweltschutgründen allerdings nur 20 Gramm pro Quadratmeter.

Damit Pendler sicher zur Arbeit und Mädchen und Jungen in die Kindergärten und Schulen kommen, will der Bauhof rechtzeitig die Wege frei räumen. Bereits um 4 Uhr morgens werde ein Mitarbeiter spätestens das Wetter bewerten. Er alarmiert dann das Team, das mit Rufbereitschaft und Weckdienst im Schichtbetrieb 21 Mitarbeiter umfasst, schildert der Bauhofchef die Prozedur. Die Fahrer besetzen dann vier kleinere Trecker, die mit den Räumschilden die Rad- und Fußwege freihalten, außerdem acht Pritschenfahrzeuge, um die Liegenschaften anzufahren. Weiterhin stehen zwei Großfahrzeuge zur Verfügung, die auf den gemeindeeigenen Hauptverbindungsstecken unterwegs sind. „Eine Tour dauert etwa vier Stunden“, berichtet Laabs-Wrieden.

Die Verwaltung hat die Wesergemeinde in zwei Bezirke eingeteilt: Der eine Rundkurs führt durch Leeste, Melchiorshausen und Erichshof, der zweite durch die anderen Ortsteile. Die Kreis- und Landesstraßen sowie die Bundesstraße 6 bleibt außen vor. „Diesen Dienst übernehmen die Kollegen von der Straßenmeisterei in Bruchhausen-Vilsen.“

