„Maskenpflicht wird andauern“

Weyhe - Von Sigi Schritt. Ein ungewohntes Bild zeigt sich seit gestern in den Weyher Supermärkten: Die allermeisten Kunden tragen wie Marion Troja (70) und Annika Meier (25) eine Maske und bedecken damit ihre Mund- sowie Nasen-Partie. Das hat eine Stippvisite bei Rewe und Edeka in Kirchweyhe ergeben. Die Kunden kommen augenscheinlich der Pflicht nach, die seit Wochenbeginn gilt.

„Ich fühle mich mit einer Maske nicht eingeengt“, sagt Marion Troja auf Nachfrage. Während die 70-Jährige aus Kirchweyhe ihren Warenkorb auf dem Rad verstaut, trägt sie noch jenen Mundschutz, den sie vor dem Gang in den Supermarkt aufgesetzt hat. Den hatte die Kirchweyherin in einem Krankenhaus bekommen. Nachschub will sie aus Apotheken beziehen. Einen Engpass sieht sie nicht. „Masken kommen nicht nur aus dem Ausland, sie werden auch in Deutschland gefertigt.“ In der Corona-Krise setzt die Seniorin auf ein medizinisches Produkt, nicht auf selbst gemachte Stoffmasken, die aber auch erlaubt sind.

Ihrer Einschätzung nach halten sich die Kunden an die die geltende Maskenpflicht. Das findet Marion Troja gut. Sie hofft, dass die Krise bald vorbei ist, um solch einen Schutz wieder abzulegen. Allerdings mahnt sie auch, dass jeder selbst gefordert sei, für seinen eigenen Schutz zu sorgen.

Einen wiederverwendbaren Mund- sowie Nasenschutz aus Stoff benutzt Annika Meier beim Einkauf. Die 25-jährige Angestellte hat dieses und weitere drei Ersatzmodelle von ihrer Mutter erhalten. „Sie hat die Masken aus Stoffresten selbst genäht“, lobt die 25-Jährige die handwerklichen Fähigkeiten ihrer Mutter. Allerdings gibt es schon eine Herausforderung: Sie sei Brillenträgerin, sagt sie. „Und die Gläser beschlagen sehr.“ Bereits am Samstag hat sie Mund und Nase probehalber bedeckt, um zu schauen, ob es funktioniert. „Da war ich noch die Einzige im Supermarkt“, sagt sie. Umso mehr überrascht sie, dass sich jetzt alle Kunden sich vermummen. Das sei vorbildlich.

Alle Kunden? Nicht ganz. Ein junger Mann huscht durch die Gänge. Seine weibliche Begleitung nutzt eine Maske, er nicht. „Ich kann dadurch nicht atmen“, entgegnet der junge Mann leicht grinsend. Er fühlt sich genötigt zu antworten, weil einige Kunden an der Kasse nachfragen.

„Wir müssen nicht Polizei spielen und Kunden zurechtweisen“, findet Adnan Mayhoub. Er betreibt den Rewe-Supermarkt in Kirchweyhe. Aber es ist möglich, freundlich auf die Hygienevorschriften hinzuweisen. Er glaubt, dass die lockere Art von ihm und seinen Angestellten gut ankomme. Er findet, dass die Kirchweyher Kunden sehr entspannt einkaufen. „Die Regale sind voll. Es gibt sogar Klopapier“, scherzt er. Er habe einen ganzen Lastzug mit Toilettenpapier geordert, sagt er, während er die Pakete im Regal ordnet.

Er selbst trägt einen Acrylglas-Schutz, der sein ganzes Gesicht bedeckt. Die Rewe-Zentrale habe ihn und seine Angestellten sowohl mit Masken als auch mit dem Gesichtsschutz ausgestattet. Jeder Mitarbeiter darf auswählen, was er lieber aufsetzen möchte. „Wir müssten eigentlich nichts benutzen, aber es wäre unhöflich gegenüber den Kunden“, sagt Meyhoub. Er habe für sich entschieden, dass durchsichtiges Acrylglas für ihn besser geeignet sei. „Ich sehe wie ein Imker aus“, schmunzelt Meyhoub.

Ein ähnliches Bild bei Edeka Husmann: Die Kunden achten die Maskenpflicht. Allerdings zeigt sich auch eine individuelle Note. Während bei Rewe jemand eingekauft hat, der einen Mundschutz mit Symbolen eines Comic-Helden versehen ist, stellt ein Vater-Sohn-Duo eine ganz andere Liebe zur Schau. Torsten Schenke ist mit seinem Sohn Tobias auf Einkaufstour und beide tragen Tücher mit Werder-Logos. „Ich gehe seit 20 Jahren ins Stadion“, sagt er. Er sei Fan des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen. Deshalb könne er gar nicht anders, als diese Tücher mit Raute zu tragen. Er findet es grundsätzlich richtig, dass die Menschen der Mundschutz-Pflicht nachkommen, doch diese Pflicht hätte man seiner Ansicht nach eher aussprechen müssen.

Auch Frank Rother, Vorsitzender des Weyher Gewerberings, sieht mehr Vorteile beim Tagen als Nachteile. Wenn der Nutzen alleine bei zehn Prozent bliebe, sei das schon ein Gewinn. Es gebe unter Kunden wie Geschäftsleuten eine Gruppe, die eine Wirkung anzweifele – zum jetzigen Zeitpunkt könne man nicht beurteilen, ob ein Schutz sinnvoll ist oder nicht. „Wir haben welche und tragen sie, wenn der Kunde es wünscht.“ Rother glaubt: „Die Maskenpflicht wird länger andauern.“ Einer seiner Schmucklieferanten hat bereits kurzfristig modische Masken in sein Programm genommen. Es gebe sogar Händler in Deutschland, die werben mit einem Mundschutz, der mit Schmucksteinen versehen ist. Frank Rother ist sich sicher, dass Masken zu einem modischen Accessoire werden.

Die Einhaltung der Pflicht zum Tragen von Alltagsmasken beim Einkaufen oder im ÖPNV zu kontrollieren, ist nach Auskunft des Fachbereichs Ordnung und Soziales Aufgabe der Polizei. Das Ordnungsamt hat zum Beispiel bei Ladenschließungen anfangs mitgeholfen, auf die Durchsetzung zu achten und Präsenz gezeigt. Die Gemeinde sei aber laut Infektionsschutzgesetz nicht zuständig, so Pressesprecher Sebastian Kelm.

„Wir kontrollieren stichprobenartig, je nach Anlass und mit Fingerspitzengefühl“, so Polizeisprecher Thomas Gissing. Die Bürger seien einsichtig. Deshalb beschränke sich die Tätigkeit der Polizei auf „klärende Gespräche“.