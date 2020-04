„Maske tragen finde ich anstrengend“

Bürger befürworten die Einführung einer Pflicht, Mund und Nase zu bedecken

+ Diese Masken aus Stoff werden in Lahausen in Handarbeit hergestellt. Foto: Yasmine Goldschmidt

Weyhe - Von Sigi Schritt. Das Tragen von Mundschutzmasken sollte zunächst nur eine Empfehlung sein. Erste Bundesländer und Kommunen haben aber das Tragen bereits zur Pflicht gemacht. Bayern will in der kommenden Woche nachziehen. Was sagen die Bürger aus Weyhe und der Umgebung zu diesem Thema?