DJ Markus verkündet seinen Abschied

Heiligenrode - Von Sigi Schritt. Eine Landjugendfete, die alle Rekorde bricht, wird es sicher nicht, zieht Gerrit Seevers vom Vorstand der Landjugend Heiligenrode im Backstagebereich eine erste Bilanz. Es ist 2 Uhr, und die weitgehend friedliche Party ist im vollen Gang. Der 28-Jährige schätzt, dass auf dem Festgelände in Bürstel um die 2 000 Gäste eine rauschende Partynacht erleben. Mit diesem Ergebnis könnten die 120 Aktiven durchaus zufrieden sein, so Seevers.

Immerhin hatte sich das Wetter nicht von der besten Seite gezeigt: Schauer am Morgen und Regengüsse am Vortag. Außerdem hatten Landjugend-Mitglieder wie Theo Fohne aus Leeste vergeblich auf sommerliche Temperaturen gehofft. Er erinnert daran, dass vor einem Jahr die Gäste bei Temperaturen um die 30 Grad getanzt hätten. In der Nacht zu gestern war es nur 14 Grad warm – so war es kein Wunder, dass viele Gäste, wie die angehende Pharmaziestudentin Vivien Helfen (21), mit dicken Jacken erschienen.

Wer lieber im T-Shirt aufläuft, kann sich warmtanzen. DJ Markus aus Ahlhorn, seit zehn Jahren in Bürstel eine feste Größe, serviert wieder heiße Rhythmen und einen abwechslungsreichen Mix. Dass er um Mitternacht seinen Abschied verkündete, bekamen Seevers und andere Vorstandsmitglieder vorerst nicht mit: Im Backstagebereich galt es, Nachschub für die lange Theke zu organisieren. Die Landjugend werde beraten, wie es mit der Musik weitergeht, kommentiert Seevers den Entschluss des Ahlhorners. Soviel steht laut Seevers jetzt schon fest: „2020 wird es wieder eine Landjugend-Fete geben.“

Darauf freuen sich bereits Jasmin aus Groß Mackenstedt und Carina aus Brinkum. Sie hoffen, dass die Ankündigung von DJ Markus nur „ein Joke“ sei und möchten, dass er sich umstimmen lässt. Denn an seiner Musikauswahl und -präsentation sei nichts auszusetzen. Die Mädchen sind auf der Tanzfläche Dauergäste – das eine will bis 3 Uhr bleiben, das andere möchte bis zum Ende tanzen. Die Eltern hätten es schließlich erlaubt, lange zu feiern. Und schließlich sei das eine friedliche Party.

Dass es keine Ausschreitungen gibt, dafür sorgen wieder einmal die vielen Mitarbeiter des WWS-Objektschutzes um Rainer Chors aus Brinkum und die Streifen der Polizei. Gemeinsam setzen sie das ausgeklügelte Sicherheitskonzept der Landjugend um. Die Neuerung, ein etwa zwölf Meter langer Einlasskanal aus Metall einzusetzen, hat sich bewährt, sagt Rainer Chors. So bildeten sich bis Mitternacht die Schlangen in drei Reihen, und der Bereich für das An- und Abfahren von Autos wurde freigehalten. Außerdem konnte die Landjugend dadurch eine zuverlässige Einlasskontrolle gewährleisten. Dazu zählte übrigens die Aufforderung, mitgebrachte Getränke konsequent in Mülltonnen zu legen: Bier und andere alkoholische Getränke in Dosen und Flaschen.