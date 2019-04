Einbahnstraße am Marktplatz: Die Tage der Probezeit sind gezählt

Bürger sehen Korrekturbedarf

+ © Sigi Schritt Die Verkehrssituation am Rewe-Markt hat sich verbessert, sagt der Leiter Adnan Mayhoub. Davon profitieren ältere Menschen. © Sigi Schritt

Kirchweyhe - Von Sigi Schritt. Die vielen Kommentare in Internet-Gruppen sozialer Netzwerke zeigen, dass das Thema Einbahnstraßenregelung am Weyher Marktplatz viele Menschen bewegt. Vorerst ist die neue Regelung nur ein Probebetrieb. Doch deren Tage sind gezählt. Die Politik hatte bei der Einführung im November angekündigt, vier Monate später eine Entscheidung darüber treffen zu wollen, wie es verkehrlich rund um die gute Stube der Wesergemeinde weiter gehen soll. Der Probezeitraum ist nun um. Also: Quo vadis?