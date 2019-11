Marktplatz Kirchweyhe leuchtet Montagabend in Orange

„Orange the World“– mit dieser Aktion setzen die Vereinten Nationen ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Weltweit erstrahlen Häuser im orangefarbenen Licht. Dieser Aktion schließt sich auch die Gemeinde Weyhe an, so die Gleichstellungsbeauftragte Christina Scheele. Am „Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“ wird der Marktplatz in Kirchweyhe in ein farbiges Licht gehüllt. Der 25. November ist ein Aktionstag zur Bekämpfung von Diskriminierung und Gewalt jeder Form gegenüber Frauen und Mädchen. Er wird jedes Jahr begangen.

Diesmal wird also nicht nur Flagge gezeigt, sondern auch Farbe bekannt: Deutliche Zeichen gegen häusliche Gewalt will die Gemeinde Weyhe auch in diesem Jahr wieder setzen. Hinter der Aktion „Orange the World“ steht seit 2008 der Generalsekretär der Vereinten Nationen. Sie liegt in der Verantwortung von UN Women. Die Idee: Markante Orte werden bei Dunkelheit vorübergehend in Orange angestrahlt, um symbolisch ins Licht zu rücken, dass Gewalt gegen Mädchen und Frauen noch immer eine der am weitesten verbreiteten Menschenrechtsverletzungen überhaupt ist. Das wird am 25. November auch auf dem Marktplatz in Kirchweyhe nach Einbruch der Dämmerung der Fall sein, heißt es in einer Pressemitteilung:

„Mit der Beleuchtung des Platzes reiht die Gemeinde sich ein in Orte wie Golden Gate Bridge, EU-Parlament, die Pyramiden von Gizeh und zahlreiche weitere öffentliche Plätze und Gebäude in 80 Ländern“, betont Gleichstellungsbeauftragte Christina Scheele, in welch illustrer Gesellschaft sich Weyhe befindet. Der Fachbereich Bau und Liegenschaften werde sich um entsprechende Illumination kümmern, mit der das Zentrum Kirchweyhes zum Hingucker wird – ein Hingucker gegen das Wegschauen bei Gewalt an Frauen.

Mit Zahlen kann Christina Scheele untermauern, wie relevant und aktuell dieses Thema nach wie vor ist: Opfer von Partnerschaftsgewalt sind zu über 82 Prozent Frauen, wie aus der polizeilichen Kriminalstatistik hervorgeht. Fast die Hälfte von ihnen hat in einem gemeinsamen Haushalt mit dem Tatverdächtigen gelebt. Und: In Deutschland hat ihr zufolge jede vierte Frau mindestens einmal in ihrem Leben körperliche oder sexuelle Partnerschaftsgewalt erlebt. Jeden Tag versuche ein Partner oder Ex-Partner seine Frau umzubringen. An jedem dritten gelinge es einem. „Betroffen sind Frauen jeden Alters und aller sozialen Schichten“, gibt die Gleichstellungsbeauftragte zu bedenken.

Laut Kriminalstatistik wurden im Jahr 2016 bei den Delikten Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen insgesamt 1036 Fälle mit weiblichen Opfern gezählt. In 601 Fällen blieb es beim Versuch, 435 Frauen wurden getötet, weiß Christina Scheele zu berichten. Von diesen 435 Opfern lebten 163 gemeinsam mit dem Tatverdächtigen in einem Haushalt, 52 weitere standen in einem Beziehungs- oder Betreuungsverhältnis, bei 159 weiteren vollendeten Taten gab es zumindest eine räumliche oder soziale Nähe zwischen Opfer und Verdächtigem. Wie Christina Scheele weiter vorrechnet, lag nur bei rund 14 Prozent der Taten kein klarer Bezug zwischen mutmaßlichem Täter und Opfer vor.

Bei Vergewaltigung und sexueller Nötigung in Partnerschaften seien die Opfer zudem zu fast 100 Prozent weiblich, bei Stalking und Bedrohung fast 90 Prozent. Bei vorsätzlicher, einfacher Körperverletzung (in 2017 wurden 69.000 solcher Vorfälle angezeigt) sowie bei Mord und Totschlag in Paarbeziehungen sind 81 Prozent der Opfer Frauen. Diese Aufzählung ließe sich weiter fortführen. „Hass gegen Frauen im Internet sind jedoch noch nicht berücksichtigt“, fügt Christina Scheele noch hinzu. Und sie ergänzt eine weitere Summe: Häusliche Gewalt zieht jährlich 3,8 Milliarden Euro für Polizeieinsätze, medizinische Versorgung und Ausfallkosten durch Fehltage nach sich.

Die eigene Wohnung biete Frauen folglich keinen echten Schutz. „Daher ist es umso wichtiger, dass auch das private Umfeld sensibilisiert ist und betroffene Frauen nicht alleine lässt“, so Christina Scheele. Die Aktionen am Tag gegen Gewalt an Frauen sollen alle ermutigen, nicht wegzusehen – auch Arbeitgeber, Nachbarinnen oder Bekannte können sich bei einem Verdacht an Beratungsreinrichtungen und das Hilfetelefon gegen Gewalt wenden.

Darauf soll mit der neuen Beteiligung an „Orange the World“ hingewiesen werden – aber auch wieder mit bewährten Aktionen wie dem Hissen der blauen Fahne der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes am Montag am Weyher Rathaus. Der Slogan lautet auch diesmal: „Frei Leben ohne Gewalt“. Und mit dem Aufdruck „Gewalt kommt nicht in die Tüte!“ wird anlässlich des internationalen Gedenktags gegen Gewalt an Frauen erneut auf Papiertüten in sieben Verkaufsstellen örtlicher Bäckereien (Brüne Meyer, Am Marktplatz 6 und Alte Poststraße 9; Meisterbäcker Hansemann, Leester Straße 53 und Bremer Straße 17; Weymann, Leester Straße 71 und Bahnhofstraße 52; Krützkamp, Hauptstraße 16) für mehr Bewusstsein geworben. Zugleich soll auf die Kontaktdaten von regionalen Beratungseinrichtungen sowie dem Hilfetelefon gegen Gewalt an Frauen (08000 116 016 und online unter www.hilfetelefon.de) hingewiesen werden, bei dem in 18 verschiedenen Sprachen rund um die Uhr kostenlos beraten wird.