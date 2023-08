Öffentlich oder nicht? Emotionale Diskussion um Toilette auf Weyher Marktplatz

Von: Dierck Wittenberg

Die Markttoilette sieht aus wie eine öffentliche Toilette und war ursprünglich auch als solche vorgesehen. Das hat aber nicht funktioniert. Seit mehreren Jahren hat die Gemeinde sie als Gästetoilette an den Pfälzer Weintreff vergeben. © Dierck Wittenberg

Ist die Toilette im Häuschen auf dem Weyher Marktplatz öffentlich oder nicht? Diese Frage hat jüngst zu einer hitzigen Diskussion auf Facebook geführt. Offenbar ist der Bedarf gestiegen, seit der Spielplatz gegenüber eröffnet hat.

Kirchweyhe – „Ich muss mal“: Ein Satz, der auf einem Spielplatz wahrscheinlich mehrmals täglich fällt. Aus einer solchen Notlage heraus hat sich seit dem vergangenen Wochenende eine teils hitzige Diskussion auf Facebook entwickelt, in der es um die Toilettensituation in der Nähe des neuen, inklusiven Spielplatzes am Weyher Marktplatz geht.

Was war passiert? In der Facebook-Gruppe „Weyhe, unsere Gemeinde“ hat sich ein Vater zu Wort gemeldet: Der Pfälzer Weintreff habe seinem sechsjährigen Sohn den Zugang zu den Toiletten verweigert. Der Spielplatz sei gelungen, weniger gelungen sei, dass die öffentlichen Toiletten gegenüber der weintrinkenden Generation vorbehalten seien, schrieb der Vater. Er sei stattdessen zu Garbs gegangen.

Facebook-Nutzer fordern Öffnung der Markttoilette

Unter dem Facebook-Beitrag haben sich innerhalb weniger Tage mehr als 80 Kommentare angesammelt. Viele Nutzer machten ihrem Ärger über die anscheinend einem Kind verweigerte Toiletten-Nutzung Luft. Zugleich kam die Frage nach der Rolle der Gemeinde beim Betrieb der – aus Steuergeldern zusammen mit dem Marktplatz gebauten – Toilette auf. Außerdem die Forderungen nach (laut manch einem auch 24-stündiger) Öffnung der Anlage.

Die dort teils scharf kritisierte Weintreff-Inhaberin Britta Vergiehn meldete sich in der Diskussion ebenfalls zu Wort: Die Toilette habe nur geöffnet, wenn der Weintreff geöffnet habe; vor drei Jahren habe sie die komplette Reinigung übernommen und komme alleine für die Kosten auf. Der Vorfall habe sich vor Öffnung und bei verschlossenen Türen zugetragen. Einige Besucher gingen unfreundlich und wie selbstverständlich mit der zur Verfügung gestellten Toilette um.

Bei mir kann jeder auf Toilette gehen, wenn er freundlich fragt und wenn ich aufhabe.

„Bei mir kann jeder auf Toilette gehen, wenn er freundlich fragt und wenn ich aufhabe“, hebt Vergiehn am Telefon hervor. Der Weintreff öffnet mittwochs bis samstags um 16 Uhr, sonn- und feiertags um 14 Uhr. Sie nehme für die Nutzung kein Entgelt und putze dort jeden Tag rund eine Stunde, so die Geschäftsfrau auf Nachfrage. Seit Eröffnung des Spielplatzes beobachtet sie ein höheres Aufkommen. „Ich habe da ja kein Problem mit, aber da kommt was zusammen“, verweist sie auf die gestiegene Zahl der Toilettennutzer.

Keine öffentliche Toilette – in der Vergangenheit war es zu Sachbeschädigungen gekommen

Die Markttoilette ist keine öffentliche Toilette – das bestätigt Gemeinde-Sprecher Sebastian Kelm auf Anfrage. Sie sei Eigentum der Gemeinde und werde dem jeweiligen gastronomischen Betrieb gemäß einem Konzessionsvertrag überlassen. Der sehe eine Toiletten-Nutzung durch Marktplatz-Besucher vor – aber nur bei Veranstaltungen wie dem Wochenmarkt. Eine Ausnahme gelte für Menschen mit Behinderungen, die mit einem sogenannten Euroschlüssel durch den hinteren Eingang zu den Toiletten gelangen können.

Bereits vor der Konzessionsvergabe sei die Markttoilette nur während Veranstaltungen geöffnet gewesen. Vorher hatte es laut Kelms Antwort einmal ausgedehntere Öffnungszeiten gegeben – die leider gezeigt hätten, dass es in den frei zugänglichen Räumen häufig zu Sachbeschädigungen und Verunreinigungen kommt.

Gemeinde plant keine längere Öffnung der Toilette, will aber Gespräche führen

Vor dem Hintergrund dieser negativen Erfahrungen seien die Tore an den Eingängen installiert und die Nutzungsmöglichkeit auf Veranstaltungen beschränkt worden. „Es ist seitens der Gemeinde Weyhe nicht vorgesehen, die Markttoilette über die üblichen Zeiten während größerer Veranstaltungen oder den Betriebszeiten des Konzessionsnehmenden zu öffnen“, schreibt Kelm. Der Betrieb einer öffentlichen Toilette würde ihm zufolge einen wesentlichen Mehraufwand durch Öffnungs- und Schließdienst, Überwachung, Sicherheit und Reinigung mit sich bringen – und somit erhebliche Mehrkosten. Durch die gastronomischen Angebote im Marktplatzumfeld gebe es ausreichend andere Möglichkeiten, bei Bedarf sanitäre Anlagen zu benutzen.

„Selbstverständlich sind wir an einer Lösung interessiert“, lässt Bürgermeister Frank Seidel mitteilen. Man werde in kommender Zeit mit allen Betroffenen das Gespräch suchen, um eine Lösung zu erarbeiten, die möglichst allen Interessen gerecht wird. „Denn es ist klar: Wenn jemand am Marktplatz einmal dringend eine Toilette benötigt, insbesondere wenn es um Kinder geht, sollte es auch Zugang zu einer geben“, so Seidel weiter. Daraus könne sich eine Win-win-Situation und neue Kundschaft entwickeln. Immerhin zeige sich an der Diskussion, dass die Belebung des Kirchweyher Zentrums gelungen sei, hebt der Bürgermeister hervor. Das habe man mit den für den Spielplatz eingesetzten Fördermitteln („Perspektive Innenstadt“) erreichen wollen.

Der Kreisbehörde liegen laut einer Sprecherin übrigens keine Daten zur Zahl öffentlicher Toiletten vor. Die sanitäre Situation an Markt- und Spielplätzen in anderen Kommunen im Landkreis ließ sich darüber also nicht vergleichen.