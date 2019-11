12. Markt der Möglichkeiten im Rathaus Weyhe

Weyhe - Für die Ehrenamtsmesse Markt der Möglichkeiten gibt es die ersten Anmeldungen, sagen die Organisatoren, Rathausmitarbeiterin Christina Mielke und Helga Torst von der Agentur Zeitspende. Für Donnerstag, 5. März, ist die 12. Ausgabe geplant.

Bei dieser bunten Veranstaltung stellen laut Mielke zahlreiche Vereine, Verbände und Organisationen „das Weyher Ehrenamt in seiner Vielfalt“ vor. Die beiden Organisatorinnen suchen weitere Beschicker und fordern auch die Organisationen aus Weyhe und der näheren Umgebung auf, sich bei Interesse zu melden, auch wenn sie bislang noch keine Einladung bekommen haben.

Weshalb für Torst diese Messe wichtig ist? Der Bürgerbus rekrutiert jedes Mal neue Fahrer, sagt sie. Würden sich pro Messe im Schnitt fünf bis sieben Freiwillige melden, die sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich betätigen wollen. Nach der laut Mielke guten Resonanz im Rathaus im vergangenen Jahr, soll die nächste Mitmach-Messe dort erneut über die Bühne gehen – und zwar in der Zeit von 15 bis 18 Uhr. Auf Nachfrage schloss Torst aus, so eine Messe an eine Gewerbeschau „anzuhängen“. Die Erwartungshaltungen der Besucher sind unterschiedlich, deshalb setzt sie auf eine eigene Veranstaltung.

Das Angebot der Stände sollen Vorträge abrunden. Es soll erneut das Café Louise einen Ort bieten, an dem die Besucher und Beschicker zahlreiche Gespräche führen und die ersten Kontakte vertiefen. Wer sich für diese Messe anmelden möchte, kann dies zum Beispiel per E-Mail an mielke@weyhe.de tun.