Weyher Bürgerbusverein verzeichnet bei Fahrgästen Minus 

Weyhe - Von Philipp Köster. Der Weyher Bürgerbusverein verzeichnet bei den Fahrgastzahlen erstmals einen deutlichen Einbruch in Höhe von minus 8,65 Prozent von 27.886 im Jahr 2017 auf 25 .474 im Jahr 2018. Der zweite Vorsitzende Hans Töbelmann führt das auf zweierlei zurück: den lang anhaltenden Sommer und vor allem auf deutlich weniger Migranten, die noch in den Vorjahren mitgefahren seien. Das sei aber bei allen Bürgerbusvereinen im Bereich des Zweckverbandes Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) der Fall.

Der beim ZVBN für die Bürgerbusse zuständige Mitarbeiter, Stefan Bendrien, ordnet die Zahlen in einen größeren Zeitraum ein. „Von 2013 bis 2016 stiegen in jedem Jahr rund 25. 000 Fahrgäste zu, mal etwas mehr, mal etwas weniger. 2017 gab es dann einen Sprung auf 28.000.“ Das sei der Flüchtlingsunterbringung auch in den Außenbereichen der Gemeinde geschuldet gewesen. Die Migranten seien zu Sprachkursen, zum Einkaufen und zum Rathaus gefahren. Warum das im 2018 nicht mehr in der Anzahl der Fall gewesen sei, könne er nicht sagen. „Da bin ich blank.“ Aber offenbar habe sich die allgemeine Situation entspannt.

Wegen des Sommers hätten viele Nutzer auf Fahrten im - gleichwohl klimatisierten - Bürgerbus verzichtet und seien auf das Rad umgestiegen. „Wir betreiben ein Saisongeschäft.“ Das sei andersherum stets bei langen Wintern spürbar, wenn die Leute ihr Auto stehen ließen und mit Bus oder Bahn führen.

Fazit für Weyhe: Nach dem Ausreißer 2017 hätten sich die Zahlen stabilisiert, schlussfolgert Bendrien. Es gebe keinen Anlass zur Beunruhigung, für Weyhe ohnehin nicht. Dafür ist der „Leuchtturm Weyhe“, wie Bendrien den hiesigen Bürgerbusverein nennt, viel zu lange dabei.

Wichtig sei jedoch die Rekrutierung neuer Fahrerinnen und Fahrer. Die Nachfrage durch immer mehr ältere, rüstige Nutzer stehe im Missverhältnis zur Anzahl der ehrenamtlichen Fahrer. In anderen Kommunen hätten Bürgerbusvereine schon das Angebot zurückschrauben müssen, sagt Bendrien.

Und Hans Töbelmann geht davon aus, dass nicht alle Fahrer in diesem Jahr ihre Beförderungslizenz erneuern werden, sodass der Verein für seine beiden Linie 116 und 117 Nachwuchs am Steuer sucht. Interessenten wenden sich an Lothar Cordes unter 04203/53 56.

Zehn aktive Fahrer ließen sich laut dem zweiten Vorsitzenden zu sogenannten Demenz-Partnern ausbilden, um bei Bedarf auf die Bedürfnisse von Betroffenen reagieren zu können.

Das Thema Elektro-Mobilität ist in vieler Munde. Auch der Bürgerbus-Verein befasste sich mit der Anschaffung eines Elektrobusses für das vierte Quartal dieses Jahres. Ein Testfahrzeug (wir berichteten) erfüllte aber hinsichtlich „Platzangebot und Reichweite unsere Anforderungen nicht. Weil zusätzlich für die Infrastruktur (leistungsstarker Stromanschluss und Schnellladestation) rund 50.000 Euro aufzuwenden sind, die nicht zeitnah durch Fördermittel gedeckt werden können, haben wir dieses Thema auf die in circa drei Jahren anstehende Neuanschaffung für unseren zweiten Bus verschoben“, berichtet Töbelmann. Im Herbst wird also ein herkömmliches Fahrzeug mit Verbrennungsmotor gekauft.

Von einer anderen Idee hat sich der Verein ganz verabschiedet. So hatte er im Jahr 2015 für ein sogenanntes Carsharing-Projekt ein Elektromobil angeschafft. Vereine, Institutionen und Kirchengemeinde sollten in den Genuss einer Ausleihe kommen. Mangels Nachfrage hat der Bürgerbusverein das Auto im Dezember nach dreijähriger Pilotphase verkauft.

Stefan Bendrien, privat Vorsitzender des niedersächsischen Dachverbands Pro Bürgerbus, würdigt beides, Verschiebung des Kaufs eines Elektrobusses und Verabschiedung vom Carsharing, als Entscheidung eines „gestandenen Vereins“, der in der Bürgerbus-Landschaft Gewicht habe.

Und Hans Töbelmann ist froh, dass der Verein den krankheitsbedingten langfristigen Ausfall von Fahrdienstleiter Lothar Cordes durch das Engagement der Kollegen aufgefangen werden konnte. „Wir freuen uns über die Genesung unseres geschätzten Kollegen.“

Weitere Informationen:

www.zvbn.de/buergerbus

www.buergerbus-weyhe.de

www.pro-buergerbus-nds.de