In Marienkirche zurück im Kinderzimmer

Daniel Tolsdorf schwelgt in der Marienkirche in Erinnerungen. Foto: Jantje Ehlers

Weyhe - Von Sigi Schritt. Das Kammerensemble Konsonanz gibt in den nächsten Monaten Konzerte zum Beispiel in der Glocke in Bremen, im Theater Bremen und in der Berliner Philharmonie. Zuvor kommt der Bremer Klangkörper nach Weyhe. Die Streicher treten am Samstag, 2. November, in der Marienkirche auf. Unter dem Titel „Romantisches Europa“ stehen ab 19 Uhr Werke von Robert Schumann, Edward Grieg, George Onslow, Peter Tschaikowsky und Edvard Elgar auf dem Programm. Das Orchester bringt außerdem den Solisten Johannes Krebs (Violoncello) mit. Weshalb das Kammerensemble Konsonanz in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes ist, klärt der Musiker Daniel Tolsdorf auf. Er verbindet außerdem mit der Leester Kirche viele Erinnerungen an seine Kindheit.

Was verbinden Sie mit Weyhe?

Tatsächlich verbindet mich viel mit Weyhe. Ich habe dort die ersten sechs Jahren meines Lebens in Leeste verbracht, bin in der Marienkirche getauft worden, in Melchiorshausen in die Grundschule gegangen. Mein Vater war zwölf Jahre Pastor in der Gemeinde.

Wie haben Sie damals die Marienkirche erlebt?

Durch den Beruf meines Vaters und da meine Mutter und meine Geschwister in der Kirchengemeinde sehr aktiv waren, habe ich natürlich viele Erinnerungen an die Kirche. Besonders im Gedächtnis geblieben sind mir als Kind natürlich die besonders festlichen Anlässe. Am Heiligen Abend der Blick auf den wunderschönen Altar. Als ich neulich in den Gottesdienst gekommen bin, um unser Konzert anzukündigen sind da viele Emotionen wieder auf mich eingeströmt.

Das klingt, als ob Sie nach Jahren in Leeste Ihr Kinderzimmer betreten haben?

Ja, so könnte man die verschiedenen Gebäude der Gemeinde durchaus bezeichnen. Mehr noch als die Kirche, das kleine Gemeindehaus an der Böttcherei, das ja direkt an unser Wohnhaus Hausnummer 55 angebaut war. Da hat sich natürlich viel verändert.

Welche Gedanken werden Ihnen sicherlich durch den Kopf gehen, wenn Sie in der Marienkirche musizieren?

Auf diese Frage muss ich sehr persönlich antworten. Meine Mutter war begeisterte Hobbymusikerin. Sie ist leider schon früh verstorbenen. Jetzt als Berufsmusiker mit meinem eigenen Ensemble in dieser Kirche zu spielen, wird nicht ganz funktionieren, ohne eine Träne zu verdrücken.

Das ganze Ensemble besteht aus 17 Musikern verschiedener Nationalitäten. Wie haben Sie sich gefunden?

Der Kern des Ensembles hat sich beim Studium an der Hochschule für Künste in Bremen kennengelernt. Inzwischen hat sich der Klangkörper auch einen überregionalen Ruf erarbeitet, sodass auch Musiker zum Beispiel aus Mainz oder London mit dabei sind. Diese Interkulturalität ist uns sehr wichtig, die verschiedenen Hintergründe machen die Zusammenarbeit nicht unbedingt immer einfach, aber immer spannend.

Einen Dirigenten gibt es nicht – weshalb?

Wir haben große Freude daran, direkt miteinander zu kommunizieren, so wird die Musik lebendiger, spontaner. Man kann keine Verantwortung abgeben, jeder muss selbst genau wissen, wie sich die Musik verändern soll. Wir haben uns auch bewusst gegen einen musikalischen Leiter entschieden. Das Ergebnis unserer Proben entsteht immer aus gemeinsamen Entscheidung, manchmal auch Streit. Aber am Ende stehen alle Musiker wirklich hinter der Idee. Wir spielen nicht einfach, was uns jemand vorgibt.

Auf Ihrem Programm steht immer, was Ihnen gefällt. Ein reiches Repertoire aus vielen Jahrhunderten Musikgeschichte soll Ihr Publikum mal ernst, melancholisch, wild oder vergnüglich stimmen. Was soll in Weyhe passieren?

Im Programm „Romantisches Europa“ geht es um Klangfarben und Emotionen. Es geht um Bilder, die vor dem inneren Auge entstehen, Heimat und Fremde, Abschied und Sehnsucht. Nicht nur durch Musik, sondern auch durch Gedichte von Joseph von Eichendorff.

Wie wird sich das Konzert in Leeste von dem in der Philharmonie in Berlin unterscheiden?

Natürlich freuen wir uns sehr auf das Konzert in Berlin, aber wir spielen immer gerne in kleineren Räumen. Der viel engere Kontakt zum Publikum und die intimere Atmosphäre gefallen uns da besonders.

Ist es bei der Konzertorganisation ein Vorteil, dass das Kammerensemble Konsonanz ein Verein ist?

Genau genommen sind wir eine GbR und sind gerade dabei, einen Förderverein zu gründen. Die GbR ist einfach sehr flexibel, der Förderverein erlaubt jedem, uns zu unterstützen und diese Spende von der Steuer abzusetzen. Außerdem wollen wir jedem die Möglichkeit geben, am Ensemble teilzuhaben, uns kennenzulernen. Dafür wird es Treffen mit Ensemble und Freundeskreis geben, Probenbesuche und wir sind natürlich auch für Ideen unserer Freunde offen.