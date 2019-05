Die Marienkirche wie ein Anker in der Zeit

Weyhe - Von Sigi Schritt. Die Gemeinde will heute den Tag der Städtebauförderung feiern und dabei die Besucher, die den Henry-Wetjen-Platz aufsuchen, mit auf eine Zeitreise nehmen. Wie Stadtplaner Christian Silberhorn ankündigt, bekommen die Besucher Gelegenheit, das Modell von Hans-Georg Oppelt anzuschauen, um einen Eindruck zu gewinnen, wie der Leester Ortskern um 1910 ausgesehen hat.

Bis gestern stand das Modell noch im Seniorenfitness-Zentrum von Olaf Schwägerl (gegenüber der örtlichen Kreissparkasse)

Hans-Georg Oppelt hat auf einer 2,5 Quadratmeter großen Platte 30 Haupt- und Nebengebäude im Maßstab 1:150 erreichtet. Mit Pausen hatte Oppelt sechs Jahre lang daran gewerkelt. Mehr noch: Er arbeitete mit Mitstreitern an einer Dokumentation, die Oppelt kürzlich fertigstellte.

Auf 22 Seiten wird die Geschichte jedes Hauses beschrieben. Nur acht von ihnen stehen noch. Wie ein Anker in der Zeit wirkt die Marienkirche. Vor einigen Jahren wichen das ehemalige Café an der Leester Straße sowie die beiden Schulgebäude, später das Rathaus und das Gemeindehaus der Leester Kirchengemeinde. Es steht noch das Gebäude des Friseurs Pickenhan. „Ein Schlussstein nennt die Jahreszahl von 1837, so Hans-Georg Oppelt. „Später wurde an dieses Gebäude die Gastwirtschaft Nordmann angebaut.“ Dieses Haus verschwindet, wenn das Kultur- und Bürgerzentrum samt VHS-Gebäude gebaut wird.

Oppelts Erinnerungen reichen zwar nicht in das Jahr 1910 zurück, aber zumindest in die 1960er-Jahre, als er mit der ersten Fußball-Herren-Mannschaft des TSV Leeste in dieser Gaststätte eine Kohlfahrt hatte. „Damals war Edmund Irmer, der spätere Bürgermeister, unser Spielführer“, blickt er zurück. Diese Kneipe war ein beliebter Treffpunkt, auch für die Ratsmitglieder, die dort nach Sitzungen weiter diskutierten.

Ein weiteres Gebäude wird sicherlich lange weiter bestehen: die Villa Struthoff. Das Haus neben dem Rewe-Markt wurde 1886 errichtet. Es gehörte zur Familie des Vollmeiers Beneke. „Ein Vollmeier ist in der dörflichen Hierarchie der größte Bauer. Er hat seinem Grundherren ein volles Gespann mit vier Pferden zu stellen“, erklärt Oppelt. 1892 heiratete der Landmann und Vollmeier Dietrich Struthoff Adeline Beneke. Das waren die Urgroßeltern vom jetzigen CDU-Chef.

Sein Urgroßvater gründete übrigens den Schützenverein Melchiorshausen, fand Oppelt heraus.