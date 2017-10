„Mini-Tornado“ hinterlässt „Kleinholzwüste“

Anstatt Urlaub erstmal nur Verwüstung

+ © Ehlers Der Sturm hat unter anderem Dachpfannen von Marco Glawons Haus geweht. © Ehlers

Melchiorshausen - Von Katharina Schmidt. Eigentlich würde Marco Glawon auf Mallorca am Strand liegen. Stattdessen räumt er bei zwölf Grad und Regen zerbrochene Dachpfannen und Müllfetzen weg. Er wollte gerade in den Urlaub aufbrechen, als Sturmtief „Xavier“ vor seiner Haustür unweit der B6 in Melchiorshausen ein Trümmerfeld anrichtete.