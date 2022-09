Unter Drogen: Mann flüchtet in Weyhe vor Polizeikontrolle

Von: Yannick Hanke

In Weyhe (Landkreis Diepholz) flüchtete ein Mann unter Drogeneinfluss vor einer Polizeikontrolle. © U. J. Alexander/imago/Symbolbild

Im Landkreis Diepholz ist ein unter Drogen stehender Mann vor einer Kontrolle der Polizei geflohen. Mit seinem Auto war er dabei deutlich zu schnell unterwegs.

Weyhe – Dieser Mann wollte sich wohl wie in „The Fast and the Furious“ fühlen: Ein 32-Jähriger ist am Dienstagmorgen, 20. September 2022, gegen 02:30 Uhr unter Drogeneinfluss vor der Polizei in Weyhe (Landkreis Diepholz) geflüchtet. Dabei soll der mutmaßliche Autodieb mit mehr als 160 Kilometern pro Stunde statt der erlaubten 100 unterwegs gewesen sein.

Landkreis Diepholz: Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle – ohne Kennzeichen und unter Drogen

Wie die Polizei selbst mitteilte, wollte der 32-Jährige vor einer Polizeikontrolle flüchten. Auf der B6 lieferte sich der Mann eine mehr als 50 Kilometer lange Verfolgungsjagd mit der Polizei. Erst mit einer Nagelsperre, welche die Reifen zerstört und die auf der B214 ausgelegt wurde, konnten die Beamten den Raser bremsen.

Neben seinem Drogenkonsum stellten die Polizei auch noch fest, dass die Kennzeichen des Autos gestohlen und der Wagen gar nicht zugelassen war.

