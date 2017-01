Zum Reformationsjubiläum: Ehemaliger Pfarrer lädt zur Vortragsreihe

Erichshof - Von Philipp Köster. Was manche Menschen in ihrem Leben gemacht, gearbeitet, geschafft und geschaffen, erlebt und erlitten haben, reicht für drei. Michael Hack ist einer von diesen Menschen.

Von daher ist ein Artikel in über ihn eigentlich schon zum Scheitern verurteilt. Trotzdem: Der 75-Jährige ist Neu-Weyher. Der pensionierte Pfarrer kam im Juli 2014 mit seiner Frau aus Krefeld und zog in den umgebauten Heuboden über der Familie seiner jüngsten Tochter in Erichshof. Mit im Gepäck hatte er nicht nur seine theologische Bibliothek, sondern auch seine von ihm geschaffenen Gemälde; ferner eigene Entwürfe für Kanzeln, Kirchenfenster, Altäre und ganze Einrichtungen von Gotteshäusern; und nicht zuletzt viele Dokumente aus der bewegten Geschichte seiner Vorfahren. So zum Beispiel Briefe des früheren Bundespräsidenten Johannes Rau an Hacks Vater, der ebenfalls Pfarrer war und im Nationalsozialismus als Mitglied der Bekennenden Kirche von der Gestapo verhaftet wurde und zeitweise im Gefängnis saß.

Michael Hack ist eigentlich gelernter Maler, Grafiker und studierter Kunstgeschichtler. Sein Job als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Atelier für Kunstgeschichte in Bonn füllte ihn nicht ganz aus. Auch nicht seine Tätigkeit als Journalist bei der Aachener Zeitung.

Also studierte Hack in Bonn Theologie und Psychologie. „Weil ich an einem altsprachlichen Gymnasium Latein, Griechisch und Hebräisch hatte und die Sprachen nicht mehr im Studium lernen musste, meldete ich mich nach nur acht Semestern zum Examen.“ Es folgte das Vikariat in Bad Godesberg, in dem sich Hack mit dem damaligen Bundestagspräsidenten und gelernten Theologen Eugen Gerstenmaier anlegte, weil der ihm vorgeworfen hatte, im Gottesdienst nicht aus der großen Bibel gelesen zu haben, die dafür vorgesehen ist, sondern aus einer kleinen Taschenbibel.

Im Pfarrhaus groß geworden

Nach dem zweiten Examen ging der junge Pfarrer nach Krefeld und blieb dort bis 2014. Denn auch wenn er im Studium immer gute Jobs hatte, die ihn zu „einem wohlhabenden Studenten“ gemacht hatten, war ihm klar, dass er von Kunst und Malerei nicht unbedingt würde leben können. Außerdem sah sich Hack – selbst im Pfarrhaus groß geworden, an dessen Tisch die Mutter auch Arme und Drogenabhängige speiste – zu kirchlicher Gemeindearbeit und Diakonie berufen. „Wir dürfen die Leute nicht mit frommen Sprüchen bombardieren und so aus der Kirche treiben, wir müssen ihnen zuhören und helfen.“ Das war für den Gemeindepfarrer, späteren Vorsitzenden des Gemeindeverbands und Geschäftsführers der evangelischen Altenhilfe immer das Motto.

2001 ging er als Pastor in den Ruhestand, um in Zeiten vieler Absolventen Platz für jüngere Kollegen zu machen, seine anderen Ämter führte er weiter. Auch das des Polizeiseelsorgers. Noch heute kontaktieren ihn die Beamten und bitten darum, dass er zuhört, tröstet, Seelsorge betreibt. „Wenn sie mich rufen, fahre ich auch hin.“

Doch ist der 75-Jährige auch bereit, in seiner neuen Gemeinde Fuß zu fassen und mitzuarbeiten. „An die katholische Liturgie im Gottesdienst muss ich mich noch gewöhnen“, sagt er mit einem Augenzwinkern. Hack ist in der evangelisch-unierten Kirche des Rheinlands groß geworden, die viele reformierte, schlichtere Traditionen übernommen hat als sie in den Kirchen lutherischer Prägung vorherrschen. „Ich predige auch nie von der Kanzel aus, sondern immer frei vor den Leuten stehend und redend.“ Und das in einem weißen Talar.

„Leeste hat so ein schönes neues Gemeindehaus. Da muss man was machen!“

Michael Hack hat schon in der Marienkirche gepredigt und mit Pastor Ulrich Krause-Röhrs einen Weihnachtsgottesdienst gestaltet. Nun hatte er mit seinem Leester Kollegen im Amt die Idee, zum Reformationsjubiläum eine vierteilige Reihe anzubieten. „Leeste hat so ein schönes neues Gemeindehaus. Da muss man was machen!“, war der Ausgangspunkt seiner Überlegungen. Bereits Donnerstagabend um 19.30 Uhr geht es los. Passenderweise befasst sich Hack mit dem Wittenberger Maler der Reformation, Lukas Cranach. Der folgende Vortrag von Pastor Ulrich Krause-Röhrs am Donnerstag, 16. Februar, 19.30 Uhr, dreht sich um das Thema „Luther für Anfänger“. Es bietet einen Einstieg in Leben und Geschichte des Wittenberger Reformators. Der dritte Abend am Donnerstag, 16. März, um 19.30 Uhr ist verbunden mit einer Ausstellung alter Schriften zum Thema des reformatorischen Grundsatzes „Sola scriptura – allein die Schrift“. Hack zeigt mit unterschiedlichen Exemplaren das Handwerkzeug theologischen Arbeitens. Der vierte Vortrag wird am Donnerstag, 27. April, 19.30 Uhr, von Pastor Andreas Ruh aus Hoya gehalten. Er beschäftigt sich mit den anderen wichtigen Reformatoren neben Luther: Philipp Melanchthon, Johannes Calvin und Huldrych (Ulrich) Zwingli. Letztere haben die reformierte Theologie – im Unterschied zur lutherischen – begründet.