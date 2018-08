Kinderbühne startet in die Herbstsaison

Weyhe - Von Philipp Köster. Ab kommendem Sonntag will das Kulturbüro wieder für fröhliche Kinderaugen sorgen. Denn um 11 Uhr startet in der KGS Kirchweyhe die Herbstreihe der Kinderbühne.

Los geht es mit dem Märchen „Hans im Glück“, dargeboten von Tom Teuer. „Der ist einmal in der Saison bei uns zu Gast“, sagt die Kulturbeauftragte Hedda Stock. Tom Teuer alias Tom Dahl aus Duisburg besticht Stock zufolge durch liebevolle Stücke mit nur wenigen Requisiten.

Hans hat sieben Jahre bei seinem Herrn gedient, als Lohn erhält er einen Klumpen Gold. Fröhlich pfeifend, ein Bein vor das andere setzend, macht sich Hans auf zu seiner Mutter. Der Weg ist weit und der Klumpen schwer, so schwer, dass Hans am Ende seiner Kräfte ist. Los geht es mit einem fröhlichen Tauschgeschäft, bis Hans am Ende schließlich ohne Besitz dasteht. Im duftenden Stroh trifft Hans einen reitenden Rappen mit seinem rappenden Reiter, einen meckernden Hirten mit seiner störrischen Kuh, den Koch mit seinem tanzenden Schwein, eine schnatternde Magd mit ihrer singenden Gans und den unsichtbaren Scherenschleifer.

Das Stück ist geeignet für Kinder ab vier Jahren. Wegen der Sanierung der KGS Leeste zieht die Bühne nach Kirchweyhe um. Dort gibt es nur 150 Plätze. „Die Kinder sollen gut sehen können“, betont Hedda Stock. Sie empfiehlt dringend, sich Karten im Vorverkauf zu sichern, damit sich die erwartungsfroh-fröhlichen Kinderaugen nicht in traurige verwandeln. Die Vorstellungen seien stets ausverkauft.

Eine zweite Neuerung: Der Vorverkauf läuft künftig ausschließlich über das Bürgerbüro des Rathauses im Erdgeschoss, nicht mehr über das Kulturzimmer. Das Bürgerbüro ist montags bis mittwochs von 7.30 bis 17 Uhr, donnerstags von 7.30 bis 18.30 Uhr sowie freitags 7.30 bis 12 Uhr besetzt. Dort ist auch eine EC-Kartenzahlung möglich (vier Euro pro Ticket). Eine telefonische Vorbestellung der Karten ist auch nicht mehr möglich.