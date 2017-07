Mädchen und Jungen spielen mit dem Feuer

Die Weyher Jugendfeuerwehren bieten ein buntes Programm

+ © Husmann Unter Aufsicht der Brandschützer löschen die Kinder ein Feuer. © Husmann

Dreye - Mit einer mächtigen Bugwelle rauschte das Löschboot der Ortsfeuerwehr Dreye am Samstagnachmittag in den Dreyer Hafen. An Bord saßen mehrere begeisterte Kinder, die sich für die Ferienkistenaktion der Gemeinde-Jugendfeuerwehr angemeldet hatten. An Land warteten bereits die nächsten Passagiere, denn insgesamt 16 Mädchen und Jungen waren gekommen, um sich über die Arbeit der Brandschützer zu informieren in der Hoffnung, einige spektakuläre Aktionen zu erleben.