Chipkartensystem für Kinder zur freien Bewegung

In neuer Kita am Neddernfeld

Seit einer Woche ist Leben in der neuesten Kita der Gemeinde: Die Mädchen und Jungen sind von der Förderschule in der Leester Heide ans Neddernfeld, in die Nachbarschaft zum Freibad, umgezogen.

Kirchweyhe - Von Sigi Schritt. Die neue Kindertagesstätte am Neddernfeld ist die erste in Weyhe, in der die Gemeinde ein Chipkartensystem einsetzt, das Mädchen und Jungen benutzen sollen. Hintergrund: Die jungen Besucher dürfen jederzeit eigenverantwortlich im Gebäude herumlaufen. Damit die Erzieherinnen nämlich zu jederzeit wissen, wo sich ein Kind aufhält, soll es sich eigenständig aus einem Raum „aus-“ und in einen anderen Raum „einbuchen“.