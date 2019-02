Liberale veröffentlichen Statistik : Lücken in der Lehrer-Versorgung

Landkreis Diepholz - Von Anke Seidel. Deutlich unter 90 Prozent liegt die Unterrichtsversorgung an vier von 62 Schulen im Landkreis Diepholz. Das geht aus einer Statistik hervor, die von der FDP öffentlich gemacht worden ist.

„Im Landkreis fällt immer noch viel zu viel Unterricht aus. Rehden, Kirchdorf, Sulingen, Wagenfeld und Diepholz sind besonders betroffen“, sagt der FDP-Landtagsabgeordnete Dr. Marco Genthe - und erklärt: „Das bedeutet für mich, dass die Große Koalition in Hannover ihre Hausaufgaben nicht gemacht hat. Die vielen Lehrkräfte, die der Kultusminister einstellen wollte, sind in den Schulen jedenfalls nicht angekommen.“

Der Statistik zufolge hat die Oberschule Sulingen mit 83,6 Prozent die schlechteste Versorgung. Nicht viel besser sieht es an der Jahnschule (Hauptschule) Diepholz aus, deren Wert mit 84,8 Prozent angegeben ist. An der Oberschule Rehden liegt der Versorgungsgrad bei 86,5 Prozent und an der Grundschule Kirchdorf bei 89,6 Prozent.

Die beste Versorgung hat die Grundschule Bruchhausen-Vilsen mit 103,3 Prozent, gefolgt von den Grundschulen Mittelstraße in Bassum und Siedenburg mit jeweils 102,5 Prozent.

Kreiselternrats-Vorsitzende Ulrike Göbel sieht die Zahlen zur Unterrichtsversorgung mit Skepsis, denn sie seien grundsätzlich nicht aussagekräftig. „In der Regel liegt die Versorgung noch unter diesen Zahlen“, so die Kreiselternrats-Vorsitzende auf Anfrage, denn langzeiterkrankte Lehrer sowie Lehrerinnen im Mutterschutz würden in der Statistik mitgezählt.

Podiumsdiskussion am 23. Februar

Der Kreiselternrat hat für den 23. Februar eine öffentliche Podiumsdiskussion organisiert, bei der es auch um das Thema Lehrermangel gehen soll. Fünf Landtags- und Kreistagspolitiker aus fünf Parteien sitzen um 16 Uhr in der Mehrzweckhalle der BBS Syke am Tisch. Von den Landtagspolitikern erhoffen sich die Elternvertreter ganz konkrete Antworten, wie die Unterrichtsversorgung verbessert werden kann - und das möglichst schnell.

Den Vorwurf von Marco Genthe, die große Koalition habe ihre Hausaufgaben nicht gemacht, lässt der CDU-Landtagsabgeordnete Volker Meyer nicht gelten: „Wir stellen deutlich mehr Lehrer ein als aus dem Dienst ausscheiden.“ Außerdem habe die Große Koalition in den ersten eineinhalb Jahren ihrer Regierung die Unterrichtsversorgung auf 99,4 Prozent gesteigert, erklärt Meyer. „Das muss weiter verbessert werden“, fügt er hinzu, „aber wir finden nicht so viel Personal, wie wir einstellen möchten“. Wenn Schulen deutlich unter dem genannten Versorgungsgrad liegen würden, dann habe das spezifische Gründe - wie zum Beispiel die Langzeiterkrankung von Lehrkräften. Gleichwohl müsse die Situation an den vier Schulen so schnell wie möglich verbessert werden.

Die Unterrichtsversorgung an den vier genannten Schulen sei „in der Tat alles andere als zufriedenstellend“, bestätigt Bianca Schöneich als Pressesprecherin der Landesschulbehörde. „Erfreulich ist jedoch, dass sich an allen Schulen zum kommenden Halbjahr die Versorgung verbessern wird. So wird die Grundschule Kirchdorf Verstärkung durch zwei Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst bekommen, an der Jahnschule gibt es zwei Neueinstellungen und Zuversetzungen und für die Oberschule Sulingen konnten wir ebenfalls zwei neue Lehrkräfte einstellen.“