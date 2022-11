„Love Jogging“ feiert Premiere im Weyher Theater

Von: Rainer Jysch

Die Ruhe vor dem Sturm in der Komödie „Love Jogging“: In der Wohnung von George und Jessica treffen die Protagonisten zusammen, (v.l.) Jessica (Janina Zamani), George (Kay Kruppa), Brian (Marc Plate), Hilary (Antje K. Klattenhoff) und Wendy (Theresa Wollnitzke). © rainer Jysch

Mit der vom Premierenpublikum umjubelten Vorstellung des Stücks „Love Jogging“ hat das Ensemble des Weyher Theaters erneut einen besonderen Glanzpunkt in der laufenden Spielsaison gesetzt. Am Freitag ging die turbulente Verwechslungskomödie aus der Feder des Briten Derek Benfield vor ausverkauftem Haus über die Bühne.

Kirchweyhe – Intendant Kay Kruppa hat in dem Zweiakter eine der fünf Rollen übernommen und die Aufführung mit Regieassistentin Sarah Kluge vortrefflich inszeniert. Auch die tollen Leistungen von Lisa Kück (Bühnenbild) und Anika Töbelmann (Kostüme) sowie aller anderen Mitwirkenden hinter der Bühne sollen nicht unerwähnt bleiben.

Zur Handlung: Die wöchentlichen Schäferstündchen des verheirateten Brian (Marc Plate) und seiner erheblich jüngeren Geliebten Wendy (Theresa Wollnitzke) hätten sich gut und gerne noch eine Weile fortsetzen können. Erst seit drei Monaten treffen sie sich immer mittwochs in der Wohnung von Brians bestem Freund George (Kay Kruppa) und dessen Ehefrau Jessica (Janina Zamani). Diese ist als Modedesignerin häufig auf längeren Geschäftsreisen, so dass George seinem Freund Brian die Wohnung für die regelmäßigen Rendezvous mit Wendy überlässt. Brian hat Ehefrau Hilary (Antje K. Klattenhoff) seine Abwesenheit damit erklärt, dass er mit dem neuen Jogging-Anzug ein paar Runden durch den Park laufen würde, um sich fit zu halten.

Ist da die Welt noch in Ordnung? George (Kay Kruppa) mit seiner Ehefrau Jessica (Janina Zamani), die gerade vorzeitig von einer Geschäftsreise zurückgekehrt ist. © Rainer Jysch

Was Brian nicht weiß: Der einsame George geht an diesen Abenden nicht zum Dartspiel in seine Stammkneipe, sondern vergnügt sich stattdessen heimlich mit Brians Ehefrau Hilary, genau wissend, dass sein Kumpel für zwei Stunden mit Wendy „beschäftigt“ ist. Bislang lief alles nach Plan. Der doppelte Ehebruch wird empfindlich gestört, als Georges Gattin Jessica einen Tag früher als erwartet von ihrer Geschäftsreise zurückkehrt und in der Wohnung den Freund ihres Mannes in den Armen einer ihr fremden jungen Frau, nämlich Wendy, antrifft. Brians verzweifelter Erklärungsversuch – „Es ist nicht so, wie es aussieht“ – überzeugt Jessica nur bedingt.

Derweil erklärt Hilary ihrem Ehemann Brian ihre Auffassung von Treue: „Ich bin genauso treu wie du.“ Und George ist sich sicher: „Für einen Ehebruch braucht man starke Nerven.“

Lachmuskeln der Besucher werden strapaziert

Verwicklungen, Missverständnisse, richtige Lügen, falsche Wahrheiten, Doppeldeutigkeiten und Überraschungen strapazierten während der zweistündigen Aufführung die Lachmuskeln der Besucher. Treffende Pointen und witzige Situationen auf der Bühne sorgten für herzhaftes Gelächter und spontanen Szenenapplaus – Merkmale für eine wirklich gelungene Vorstellung. Mehr Komödie geht kaum!

Alle Schauspieler überzeugten in ihren Rollen. Das galt auch für Theresa Wollnitzke, die mit der Rolle der Wendy ihren Einstieg beim Weyher Theater mit Bravour feierte. Die Zuschauer waren vom Spiel der Darsteller schlichtweg begeistert und spendeten einen lang anhaltenden Schlussapplaus.

Ende November macht die Aufführung „Love Jogging“ zunächst Platz für das Weihnachtsmärchen „Aladin und die Wunderlampe“. Ab Ende Dezember wird „Love Jogging“ dann bis Ende Januar 2023 mit einigen Aufführungen fortgesetzt.