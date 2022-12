Lisa‘s Wunsch? Ein Brief mit einer Liebeserklärung

Von: Sigi Schritt

Für ihr Projekt hat sie eine Falzmaschine angeschafft, die die Blätter für jeden einzelnen Brief mehrfach automatisch knickt. „Eine enorme Arbeitserleichterung“, sagt sie. © Sigi Schritt

Lisa Warneke bietet mit ihrem besonderen Adventskalender, den sie Adventskaletta nennt, eine Anleitung zum Glücklichsein. Sie hatte Menschen gebeten, in Briefen ihre Tipps fürs Leben aufzuschreiben. Herausgekommen ist eine Art Sampler von guten Ratschlägen, die sehr spannend zu lesen sind.

Kreis Diepholz – „Wir schreiben alle zu wenig Briefe“, dabei seien manchmal Worte auf Papier nichts anderes als „pure Romantik.“ Das sagt Lisa Warneke aus Weyhe (Kreis Diepholz), die speziell für die Adventszeit etwas ganz besonders entwickelt hat.

Eine Anleitung zum Glücklichsein

Gerade diese vorweihnachtliche Zeit gilt vielen als Zeit der Besinnung und des Nachdenkens. Einige Menschen sind dabei auf der Suche nach ihrem persönlichen Glück. Insbesondere denen will die 31-Jährige helfen. Sie hat einen ganz besonderen Kalender kreiert, der den Menschen mehr als nur ein Lächeln entlocken soll. Er kann als Anleitung zum Glücklichsein dienen. Was die Sudweyherin meint? Die junge Frau hat ein Paket aus 24 Briefen geschnürt, in denen 24 Persönlichkeiten aus Ländern rund um den Erdball ihre Geschichten erzählen.

Briefe von Menschen, die rund um den Erdball leben

Die Sudweyherin hatte alle Schreiberinnen und Schreiber persönlich kennengelernt und aufgefordert, Gedanken zu verschiedenen Themen wie Glück, Zeit oder Dankbarkeit aufzuschreiben. Die Lebensweisheiten ihrer Freunde sind nun auf hochwertigem Papier gedruckt.

Damit aus den Briefen ein schönes Geschenk mit Schleife wird, helfen Freunde und Familienmitglieder der jungen Unternehmerin.

Glücksreise um die Welt - durch Briefe

Wer später diese Storys liest, soll besonders in der Vorweihnachtszeit eine Glücksreise um die Welt machen.

„Kein oberflächliches Geplänkel“

„Es geht nicht um oberflächliches Geplänkel, sondern ich möchte, dass die Leser lachen, weinen, zum Nachdenken angeregt werden und sich am Ende bewusst werden, dass sie mit ihren Problemen nicht alleine sind.“

Frust von der Seele geschrieben, dann Curvy-Model geworden

Die 31-Jährige nennt ein Beispiel: Einer der vielen Briefe handelt von einer korpulenten Frau, die die Weyherin bei einem USA-Aufenthalt kennengelernt hatte. Sie sei dort die lustigste Person gewesen und hätte sich „superhappy“ gegeben. „Jeder mochte sie.“ Erst in ihrem Brief sei herausgekommen, dass das so nicht stimmte. Diese Frau habe jeden Tag einen Kampf ausgefochten. Welche Kommentare zur Figur sie sich anhören musste – manche Menschen können gemein sein. Das habe sie in dem Brief beschrieben und sich so ihre Sorgen von der Seele geschrieben. Das Niederschreiben dieses Briefes für das Projekt ihrer deutschen Freundin löste offenbar eine derartige innere Befreiung aus, dass sich sogar ihr Leben veränderte. Statt Energie zu verschwenden, sich Gedanken über andere zu machen, habe sie ihre Energie darauf konzentriert, sich Gedanken über eine Karriere als Curvy-Model zu machen. Wenige Wochen später war sie bei einer Agentur unter Vertrag. „Es hilft das aufzuschreiben, was ungeordnet im Kopf ist“, sagt Warnke.

Brief schreiben wirkt wie eine Therapie, die nötig gewesen wäre

Ein anderes Beispiel: Ein Freund hatte Vergebung thematisiert. Er schrieb über seinen Vater, der die Familie verlassen hatte. „Einen Brief darüber zu verfassen, war die Therapie, die er gebraucht, aber nie gemacht hat“, sagt die Weyherin.

Das Feedback zu dieser und zu anderen Geschichten habe sie umgehauen, sagt Warneke. Es freue sie zu hören, wenn Menschen morgens aufstehen, um am nächsten Tag, ganz früh morgens, den nächsten Brief anzuschauen.

Briefe schenken älteren Lesern eine gute Zeit

Besonders ältere Menschen, die ihre Briefe lesen, hätten geschildert, wie dieser Brief-Kalender ihnen eine gute Zeit geschenkt habe.

Erkenntnis: „Ich möchte mein persönliches Glücklichsein nicht verschieben“

Welche Erkenntnisse hat Warneke aus dem Projekt gewonnen? „Ich möchte mein persönliches Glücklichsein nicht verschieben. Nicht auf den ‘richtigen’ Tag oder Ort warten. Ich mache die Dinge jetzt. Die Vergangenheit können wir nicht ändern, aber die Zukunft gestalten.“

Die ehemalige U-Boot-Projektmanagerin Lisa Warneke aus Weyhe studiert in Hamburg Internationales Management. © Sigi Schritt

Größter persönlicher Wunsch? Eine Liebeserklärung - per Brief

Gibt es etwas, was sie sich wünscht und lesen wollen würde? „Ein Brief mit einer Liebeserklärung.“ Das habe eine ganz andere Wertigkeit als Worte, die elektronisch per SMS oder Whatsapp übertragen werden. Bei einem Brief nehme man sich für einen anderen Menschen viel Zeit und schreibt seine Gedanken auf. „Ein handgeschriebener Brief ist immer eine schöne Überraschung“, so Warneke. Das gelte ebenso für eine alte Mädelsclique aus der Schulzeit wie für alte Freunde. „Eine Briefmarke kostet 85 Cent. Und ein Brief ist eine Wertschätzung.“

In ihrer nächsten Kalenderkollektion will sie die Idee verwirklichen, älteren und jüngeren Menschen ein Forum zu bieten, um ihre Sicht auf die Welt darzulegen.

Wo es ihre Kalender zu kaufen gibt? Im Geschäft „kleidsam“ an der Bahnhofstraße in Kirchweyhe, sagt sie. „Meine Mutter betreibt den Second-Hand-Designer Modeshop“, sagt sie. Möglich sei es ebenso, die Briefe ihres Herzensprojektes online zu bestellen. Lisa Warneke habe dazu einen Internet-Shop erstellt.

Zur Person Lisa Warneke, geboren 1991 in Achim, wuchs in Sudweyhe auf, besuchte die KGS Kirchweyhe und machte an der BBS Syke 2010 ihr Wirtschaftsabi. Sie arbeitete unter anderem als U-Boot-Projektmanagerin in einem Bremer Unternehmen. Derzeit ist sie in einem Familienunternehmen beschäftigt, das schwere Maschinen an jeden Ort der Welt transportiert. Zudem studiert sie in Hamburg Internationales Management.

Lisa Warneke mit dem Brief-Adventskalender, dem auch Autoren-Fotos beiliegen. © Sigi Schritt