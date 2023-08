Lisa Herrmann (25) ist neue Schauspielerin am Weyher Theater 

+ © Rainer Jysch Lisa Herrmann ist neu im Ensemble des Weyher Theaters. Ihr Debüt gibt sie im aktuellen Stück „Heiner, Sascha und die anderen“, in dem sie die Rolle der Jule Neumann übernommen hat, eine Fitness-Trainerin, die sich an den Chefsteward eines Kreuzfahrtschiffes heran macht. © Rainer Jysch

Erste Profi-Station nach der Ausbildung

Kirchweyhe – Schon als Kind hatte sich Lisa Herrmann (25) für die Schauspielerei, das Theater und Musicals interessiert. Zu Beginn der laufenden Spielsaison ist sie als neues Ensemblemitglied des Weyher Theaters engagiert worden. Es ist ihr erstes Engagement nach der Schauspielschule.

In der aktuellen Open-Air-Komödie „Heiner, Sascha und die anderen“, die auf einem Kreuzfahrtschiff spielt, hat sie die Rolle der Fitness-Trainerin Jule Neumann übernommen. Die sehr selbstbewusste junge Frau ist ziemlich verknallt in den Chefsteward „Sascha“ und hatte schon mehrere Schiffsreisen gebucht, nur um dem Steward nahe zu sein, ihn anzuhimmeln und seine Liebe zu gewinnen. „Ich bin so eigentlich nicht“, sagt Lisa Herrmann über sich selbst. „Ich bin eher nicht der Draufgänger-Typ.“

Lisa Herrmann ist in Bremen geboren und aufgewachsen. Bereits im Alter von elf Jahren hatte sie mit einer Kinder- und Jugendgruppe des Bremer Waldau-Theaters und in kirchlichen Einrichtungen Bühnenerfahrungen sammeln können.

In der märchenhaften Musicalkomödie „Carinella“ stand der Teenager das erste Mal auf der Bühne des Waldau-Theaters. Später durfte sie als Jugendliche auch im Metropoltheater Bremen im Musical „Anastasia“ vor einem größeren Publikum Bühnenluft schnuppern.

„Irgendwann konnte ich mir als Beruf nichts anderes vorstellen“, erinnert sie sich an Zukunftspläne. „Und ich würde mich bestimmt eines Tages ärgern, wenn ich es nicht zumindest probiert hätte, Schauspielerin zu werden.“ Sie ist sehr froh und dankbar, dass sie während ihrer Ausbildung die notwendige Unterstützung von ihrer Familie erhalten hat.

2016 machte die damals 17-Jährige ihr Abitur mit Schwerpunkt Musik. Nach kleinen Jobs und einem Kurzaufenthalt in New York zog sie nach Hamburg und schrieb sich an der Stage School Hamburg, einer Schule für Tanz, Gesang und Schauspiel, ein.

Nach zwei Jahren brach sie dort ab, um sich verstärkt dem Schauspielstudium im Schauspielstudio „Frese“ in Hamburg zuzuwenden. „Das war total gut für mich. Der Tanzunterricht war im Studio Frese nicht so dominant, wie an der ‘Stage‘.“ Im August 2022 erlangte sie dort nach dreijähriger Ausbildung ihren Abschluss.

Mitte Februar 2023 hatte sie im Weyher Theater vorgesprochen und erhielt bereits Anfang März 2023 die Zusage für ein Engagement. Am 4. August hob sich der Vorhang für die Premiere der musikalischen Open-Air-Komödie „Heiner, Sascha und die anderen“. Noch bis Ende August ist Lisa Herrmann als Jule Neumann in diesem Stück zu sehen und zu hören.

Für zwei andere Aufführungen des Weyher Theaters ist sie ebenfalls bis zum Frühjahr 2024 als Schauspielerin eingeplant. So spielt sie ab 30. November im Wintermärchen „Pinocchio“ die Titelrolle und ab Mitte Mai 2024 in der Komödie „Mein Mann wird Mutter“ die Tochter eines der Protagonisten. Bei drei weiteren Stücken, darunter „Diese eine Nacht“ am Boulevard-Theater in Bremen, wird sie als Regie-Assistentin tätig.

„Ich bin super dankbar, dass ich hier am Weyher Theater die Möglichkeit zum Spielen erhalten habe und so meine Erfahrungen ausbauen kann“, ist die junge Schauspielerin froh, im Kreis des etablierten Ensembles arbeiten zu können.

Das Team habe sie sehr herzlich aufgenommen, bestätigt Lisa Herrmann und fügt hinzu: „Ich freue mich total auf die Arbeit hier am Theater.“