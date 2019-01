Lieder aus dem Psalter - und von Ralph Siegel

Weyhe - Von Uwe Goldschmidt. Ein besonderes Konzert hat am Sonntag die Gemüter im Leester Gemeindehaus bewegt. Erstmalig war der Chor „Gut Woch“ der jüdischen Gemeinde Bremen zu Gast in Weyhe.

Beide Weyher evangelischen Kirchengemeinden hatten die Bremer Sängerinnen gemeinsam eingeladen - auch um ein Zeichen gegen aufkeimenden Antisemitismus zu setzen. In seiner Begrüßung zeigte sich Mitinitiator und Kirchenvorsteher Wolfgang Schierenbeck von der Felicianusgemeinde dankbar und würdigte, dass die Chormitglieder trotz intensiver Vorbereitungen zum Gedenktag an die Opfer des Holocausts am 27. Januar nach Weyhe gekommen waren. Die weitere Moderation übernahm Elvira Noa, die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Bremen. Sie brachte ihre Freude darüber zum Ausdruck, die Botschaft des jüdischen Lebens und Friedens überbringen zu können und den Nachmittag gemeinsam begehen zu dürfen.

14 Sängerinnen und ein Sänger hatten sich im Gemeindesaal eingefunden, um ihr Liedgut vielsprachig vorzustellen. Die musikalische Leitung des Chores hatte Larissa Tankeeva-Erlich, die das Ensemble auch am Klavier begleitete. Viele Ensemblemitglieder stammen aus der ehemaligen Sowjetunion und flüchteten nach deren Zusammenbruch zu Beginn der 1990er-Jahre, laut Noa nach Israel, aber auch nach Westeuropa. Einige erreichten so die jüdische Gemeinde in Bremen. Deren Wunsch, gemeinsam zu musizieren, wurde 1997 von Elvira Noa mit der Gründung des Chors in die Tat umgesetzt.

Zu Gehör kamen in Leeste Werke in deutscher, englischer und russischer Sprache sowie auf Hebräisch, die zum Teil in den Gettos des Stalinismus oder in Israel entstanden sind. Die Texte stammen aus der Tora, aus Gebeten und Psalmen, erklärte Noa. „Einige Lieder thematisieren die Sklaverei in Ägypten und die Befreiung der Juden durch Moses. Die Erinnerung daran ist ein wesentlicher Bestandteil des jüdischen Kalenders“, so Noa.

Der Chor eröffnete mit großem Klangvolumen und stimmlicher Klarheit das Konzertprogramm. Larissa Tankeeva-Erlich begleitete nicht nur am Klavier, sondern dirigierte und sang zugleich die Einsätze der Stimmregister mit. Bereits mit dem ersten Titel „Od javo“ überzeugten die Vokalistinnen mit Tonsicherheit, Dynamik und Bühnenpräsenz. Die musikalische Harmonie übertrafen noch die beiden Solistinnen Irina Jankowskaja und Maja Scheinina, deren Stimmen so kraftvoll und klar strahlten, dass es kaum zu glauben war, dass es sich bei den Chormitgliedern nicht um ausgebildete Absolventinnen von Konservatorien handelt.

Abwechslungsreich gestaltete sich die Auswahl der Titel von langsameren Stücken, wie „Amen“ oder „Hine matov“, ein Kanon, der oft bei jüdischen Sabbat-Feiern gesungen wird, basierend auf dem Text von Psalm 133. Ferner im Repertoire waren Schlageradaptionen. So lieferte Musikproduzent und Komponist Ralf Siegel einen Beitrag. Mit seinem Titel „Israel“ hatte die Gruppe Dschinghis Khan im Jahr 1979 Erfolg, im Leester Gemeindehaus wurde der Song gekonnt neu interpretiert. Aber auch Auszüge aus Operetten und weitere Populärmusik standen auf dem Programm. Die israelische Popgruppe „Milk & Honey bot mit ihrem Beitrag zum Eurovision Song Contest von 1979 mit dem Gewinnersong „Hallelujah“ ebenso eine Vorlage wie Leonard Cohen mit seiner Komposition zum Thema. Beide Interpretationen des Chors wurden mit viel Applaus bedacht.

Abschließend bedankte sich der in Kürze scheidende Pastor Holger Tietz beim Chor, fand aber auch mahnende Worte und appellierte daran, unabhängig von der Religionszugehörigkeit aufeinander zuzugehen.